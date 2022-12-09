Раян Рейольдс зустрівся з Карлом III та королевою-консортом Каміллою на футбольному полі

Поїздка Карла і Камілли до Північного Уельсу відбулася лише через день після того, як перші три епізоди документального серіалу про герцога і герцогиню Сассекських вийшли в ефір на Netflix.

Related video

Король Карл III та королева-консорт Камілла випадково зустрілися з 46-річним канадсько-американським актором Раяном Рейнольдсом під час візиту в Рексхем, Північний Уельс, пише Hello.

Там Рейнольдс та співголова футбольного клубу Wrexham AFC Роб МакЕлхенні працюють над продовженням проєкту "Ласкаво просимо в Рексхем", прем'єра якого відбулася 24 серпня 2022 року на каналі FX. 18-серійний документальний фільм розповідає про один із найстаріших професійних ФК — валлійський футбольний клуб Wrexham AFC, про випробування та негаразди, коли вони купують його. Перший сезон став хітом серед фанатів, а другий сезон має вийти в ефір на Disney+ у 2023 році.

Під час свого візиту Чарльз та Камілла зустрілися з першою, жіночою та молодіжною командами, а потім сфотографувалися у центрі кола.

Поїздка Карла і Камілли до Північного Уельсу відбулася всього через день після того, як перші три епізоди документального серіалу про герцога і герцогиню Сассекських вийшли в ефір на Netflix, викликавши обурення серед шанувальників монаршої родини Великобританії. Король поки ніяк не коментує серіал, хоча в Букінгемському палаці вже заявили про факти брехні в проєкті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Раян Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі чекають на четверту дитину.