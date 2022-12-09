Визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа

Известный британский визажист Сара Амелия Фогг рекомендует использовать праймер, который сгладит морщины.

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Появление морщин с возрастом неизбежно. Но есть секрет, который поможет сделать их менее заметными и разгладить кожу. Известный британский визажист Сара Амелия Фогг, вдохновитель бренда Brows by Sarah, специализирующегося на перманентном макияже, рассказала, какие средства и приемы придадут коже более молодой вид. Об этом пишет Express.

По мнению Сары, самый главный этап – это подготовка кожи к макияжу. Ее надо отшелушить и увлажнить. А затем обязательно нанести праймер. Визажист отмечает, что это самое важное средство для антивозрастного макияжа.

"Я рекомендую использовать силиконовый праймер в качестве основы. Он поможет смягчить морщины, заполняя их, чтобы макияж ложился более гладко", – поясняет визажист.

Наносить праймер следует не спонжем, а кончиками пальцев или кистью. Но лучше все же пальцами. Это позволит распределить основу более равномерно и тонким слоем. Особенно нужно уделить внимание зонам у глаз и рта. После следует подождать несколько минут и только потом наносить тональный крем и прочие средства макияжа.

Это способ поможет использовать меньше тонального крема, и потому макияж будет выглядеть более естественно. К тому же праймер повышает стойкость макияжа.

Также Амелия отмечает, что если вы хотите выглядеть моложе, то не нужно делать слишком яркий макияж глаз.

"Густая подводка может старить глаза во многих отношениях. Более темные цвета не только сужают глаза, но и подчеркивают темные круги", – пояснила визажист.

Она советует использовать светлую подводку и тени нюдовых оттенков, которые визуально распахивают и освежают взгляд. И не рекомендует использовать тени на гелевой основе, которые забиваются в мелкие морщинки, делая их более заметными.

И если вы хотите выглядеть моложе, не стоит пренебрегать макияжем бровей. С вощрастом они редеют и волоски становятся тоньше. А значит им стоит добавить объема с помощью тонкого карандаша, дорисовав волоски.

Старит и темная помада, ведь с возрастом губы становятся тоньше. Лучше использовать глянцевые светлые оттенки помады. А если хочется чего-то потемнее, то нужно выбирать помаду, которая всего на пару тонов темнее естественного цвета губ.

И не стоит использовать плотный тональный крем. Он не скроет морщинки и недостатки кожи, а напротив их подчеркнет. Так что нужно выбирать тональный крем на легкой основе, который создаст иллюзию увлажненной кожи.

Румяна также обладают антивозрастным эффектом. Наносить их стоит легко, чтобы румянец выглядел естественно.

Ранее Фокус писал о том, какой макияж больше нравится мужчинам. Оказалось – это естественная красота: чистая кожа, свежее лицо и незаметный макияж.