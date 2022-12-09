Візажистка назвала важливий засіб для антивікового макіяжу

Відома британська візажистка Сара Амелія Фогг рекомендує використовувати праймер, який згладить зморшки.

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Поява зморшок із віком неминуча. Але є секрет, який допоможе зробити їх менш помітними та розгладити шкіру. Відома британська візажистка Сара Амелія Фогг, натхненниця бренду Brows by Sarah, що спеціалізується на перманентному макіяжі, розповіла, які засоби та прийоми нададуть шкірі молодшого вигляду. Про це пише Express.

На думку Сари, найголовніший етап — це підготовка шкіри до макіяжу. Її треба відлущити і зволожити. А потім обов'язково нанести праймер. Візажистка зазначає, що це найважливіший засіб для антивікового макіяжу.

"Я рекомендую використовувати силіконовий праймер як основу. Він допоможе пом'якшити зморшки, заповнюючи їх, щоб макіяж лягав гладше", — пояснює візажистка.

Наносити праймер слід не спонжем, а кінчиками пальців або пензлем. Але краще все ж таки пальцями. Це дозволить розподілити основу рівномірніше і тонким шаром. Особливо потрібно приділити увагу зонам біля очей та рота. Після цього слід почекати кілька хвилин і тільки потім наносити тональний крем та інші засоби макіяжу.

Це спосіб допоможе використовувати менше тонального крему, і тому макіяж виглядатиме природніше. До того ж, праймер підвищує стійкість макіяжу.

Також Амелія зазначає, що якщо ви хочете виглядати молодшою, то не потрібно робити надто яскравий макіяж очей.

"Густа підводка може старити очі у багатьох відношеннях. Темніші кольори не лише звужують очі, а й підкреслюють темні кола", — пояснила візажист.

Вона радить використовувати світле підведення та тіні нюдових відтінків, які візуально розорюють і освіжають погляд. І не рекомендує використовувати тіні на гелевій основі, які забиваються в дрібні зморшки, роблячи їх більш помітними.

І якщо ви хочете виглядати молодше, не варто нехтувати макіяжем брів. З віком вони рідшають і волоски стають тоншими. А отже їм варто додати об'єму за допомогою тонкого олівця, домалювавши волоски.

Старить і темна помада, адже з віком губи стають тоншими. Найкраще використовувати глянцеві світлі відтінки помади. А якщо хочеться чогось темнішого, то потрібно вибирати помаду, яка всього на пару тонів темніша за природний колір губ.

І не варто використовувати цупкий тональний крем. Він не приховає зморшки та недоліки шкіри, а навпроти їх підкреслить. Тому потрібно вибирати тональний крем на легкій основі, який створить ілюзію зволоженої шкіри.

Рум'яна також мають антивіковий ефект. Наносити їх варто легко, щоб рум'янець виглядав природно.

Раніше Фокус писав про те, який макіяж більше подобається чоловікам. Виявилося — це природна краса: чиста шкіра, свіже обличчя та непомітний макіяж.