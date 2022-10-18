Більше індивідуальності. Який макіяж найбільше подобається чоловікам
Учені назвали несподівану відповідь на поширене запитання.
Стало відомо, який макіяж на жінках найбільше подобається чоловікам у 2022. Про це пише Elle.
За результатами опитування вчених з Університету Бангору в Північному Уельсі, сучасним чоловікам уже не подобаються яскраві червоні губи чи смокі-айс. Найбільше чоловікам наразі імпонує природна краса жінок — чиста шкіра, свіже обличчя та nude makeup.
Для цього науковці "використали" 44 жінки віком від 18 до 35 років та попросили їх зробити яскравий вечірній макіяж, наче в цей день вони мають познайомитися із чоловіком. Проте жінок фотографували до та після нанесення мейкапу.
Отримані кадри продемонстрували "піддослідним" чоловікам та запитали їх, які фото їм подобаються більше.
Як показав експеримент, 69% чоловіків обрали жінок без макіяжу, а лише 31% — яскраво нафарбованих. За словами чоловіків, чим більше макіяжу — тим більше жінка втрачає свою індивідуальність, а природна краса ще більше збуджує.
Нагадаємо, як знайти кохання свого життя, уникаючи частих помилок.
Також Фокус писав про секрети вдалого макіяжу від візажистки Белли Хадід.