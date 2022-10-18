Більше індивідуальності. Який макіяж найбільше подобається чоловікам

Учені назвали несподівану відповідь на поширене запитання.

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Стало відомо, який макіяж на жінках найбільше подобається чоловікам у 2022. Про це пише Elle.

За результатами опитування вчених з Університету Бангору в Північному Уельсі, сучасним чоловікам уже не подобаються яскраві червоні губи чи смокі-айс. Найбільше чоловікам наразі імпонує природна краса жінок — чиста шкіра, свіже обличчя та nude makeup.

Для цього науковці "використали" 44 жінки віком від 18 до 35 років та попросили їх зробити яскравий вечірній макіяж, наче в цей день вони мають познайомитися із чоловіком. Проте жінок фотографували до та після нанесення мейкапу.

Фото: Getty Images

Отримані кадри продемонстрували "піддослідним" чоловікам та запитали їх, які фото їм подобаються більше.

Як показав експеримент, 69% чоловіків обрали жінок без макіяжу, а лише 31% — яскраво нафарбованих. За словами чоловіків, чим більше макіяжу — тим більше жінка втрачає свою індивідуальність, а природна краса ще більше збуджує.

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