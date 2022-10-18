Больше индивидуальности. Какой макияж нравится мужчинам
Ученые назвали неожиданный ответ на часто задаваемый вопрос.
Стало известно, какой макияж на женщинах больше всего нравится мужчинам в 2022. Об этом пишет Elle.
По результатам опроса ученых из Университета Бангора в Северном Уэльсе, современным мужчинам уже не нравятся яркие красные губы или смоки-айс. Больше всего мужчинам сейчас импонирует естественная красота женщин — чистая кожа, свежее лицо и nude makeup.
Для этого ученые "использовали" 44 женщины от 18 до 35 лет и попросили их сделать яркий вечерний макияж, словно в этот день они должны познакомиться с мужчиной. Однако женщин сфотографировали до и после нанесения мейкапа.
Полученные кадры продемонстрировали "подопытным" мужчинам и спросили у них, какие фото им нравятся больше.
Как показал эксперимент, 69% мужчин выбрали женщин без макияжа, а только 31% — ярко накрашенных. По словам мужчин, чем больше макияжа – тем больше женщина теряет свою индивидуальность, а естественная красота их еще больше возбуждает.
Напомним, как найти любовь своей жизни, избегая частых ошибок.
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