11 декабря 2022 года: святого Стефана - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижать птиц, сплетничать, ссориться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Стефана.

В народе 11 декабря называют "Сойкин день". А потому запрещается наносить какой-либо вред птицам. Если же этот запрет нарушить, человека ждет беда. Также не стоит сегодня ссориться, сплетничать.

Что нельзя делать 11 декабря?

► ссориться

► сплетничать

► обижать птиц

Народные поверья и приметы:

► День для гаданий, ходят слушать воду в колодцах, если слышен плеск — будут деньги

► Сойкин день. День, когда в старину почитали соек из вороньего семейства. Считалось, если она позовет в этот день, к окну прилетит или у крыльца станет кричать, — то это предвестие, знак следовать за ней (птица-сойка грядущее приоткрывает и хлопочет о счастье твоем)

День ангела празднуют:

Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор (Феодор), Сергей, Иринарх, Серафим, Петр, Алексей, Рафаил, Викентий, Анисия, Параскева, Николай

Родились сегодня:

1843 — Роберт Кох (ум. 1910), немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905)

1953 — Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы "Машина времени"

А также в этот день:

1816 — Индиана стала девятнадцатым штатом США