11 декабря 2022 года: святого Стефана - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижать птиц, сплетничать, ссориться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Стефана.
В народе 11 декабря называют "Сойкин день". А потому запрещается наносить какой-либо вред птицам. Если же этот запрет нарушить, человека ждет беда. Также не стоит сегодня ссориться, сплетничать.
Что нельзя делать 11 декабря?
► ссориться
► сплетничать
► обижать птиц
Народные поверья и приметы:
► День для гаданий, ходят слушать воду в колодцах, если слышен плеск — будут деньги
► Сойкин день. День, когда в старину почитали соек из вороньего семейства. Считалось, если она позовет в этот день, к окну прилетит или у крыльца станет кричать, — то это предвестие, знак следовать за ней (птица-сойка грядущее приоткрывает и хлопочет о счастье твоем)
День ангела празднуют:
Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор (Феодор), Сергей, Иринарх, Серафим, Петр, Алексей, Рафаил, Викентий, Анисия, Параскева, Николай
Родились сегодня:
1843 — Роберт Кох (ум. 1910), немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905)
1953 — Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы "Машина времени"
А также в этот день:
1816 — Индиана стала девятнадцатым штатом США