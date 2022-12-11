11 грудня 2022 року: святого Стефана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна кривдити птахів, пліткувати, сваритися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Стефана.
У народі 11 грудня називають "Сойчин день". А тому забороняється завдавати будь-якої шкоди птахам. Якщо ж цю заборону порушити, на людину чекає біда. Також не варто сьогодні сваритися, пліткувати.
Що не можна робити 11 грудня?
► сваритися
► пліткувати
► ображати птахів
Народні повір'я та прикмети:
► День для ворожіння, ходять слухати воду в колодязях, якщо чути плескіт — будуть гроші
► Сойчин день. День, коли за старих часів шанували сойк з воронячого сімейства. Вважалося, якщо вона покличе в цей день, до вікна прилетить або біля ганку почне кричати, — то це передвістя, знак слідувати за нею (птах-сойка прийдешнє відкриє і клопочеться про щастя твоє)
День ангела святкують:
Василь, Григорій, Іван, Степан, Федір (Феодор), Сергій, Іринарх, Серафим, Петро, Олексій, Рафаїл, Вікентій, Анісія, Параскєва, Микола
Народилися сьогодні:
1843 — Роберт Кох (пом. 1910), німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1905)
1953 — Андрій Макаревич, музикант, лідер гурту "Машина часу"
А також у цей день:
1816 — Індіана стала дев'ятнадцятим штатом США