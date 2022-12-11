11 грудня 2022 року: святого Стефана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна кривдити птахів, пліткувати, сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Стефана.

У народі 11 грудня називають "Сойчин день". А тому забороняється завдавати будь-якої шкоди птахам. Якщо ж цю заборону порушити, на людину чекає біда. Також не варто сьогодні сваритися, пліткувати.

Що не можна робити 11 грудня?

► сваритися

► пліткувати

► ображати птахів

Народні повір'я та прикмети:

► День для ворожіння, ходять слухати воду в колодязях, якщо чути плескіт — будуть гроші

► Сойчин день. День, коли за старих часів шанували сойк з воронячого сімейства. Вважалося, якщо вона покличе в цей день, до вікна прилетить або біля ганку почне кричати, — то це передвістя, знак слідувати за нею (птах-сойка прийдешнє відкриє і клопочеться про щастя твоє)

День ангела святкують:

Василь, Григорій, Іван, Степан, Федір (Феодор), Сергій, Іринарх, Серафим, Петро, Олексій, Рафаїл, Вікентій, Анісія, Параскєва, Микола

Народилися сьогодні:

1843 — Роберт Кох (пом. 1910), німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1905)

1953 — Андрій Макаревич, музикант, лідер гурту "Машина часу"

А також у цей день:

1816 — Індіана стала дев'ятнадцятим штатом США