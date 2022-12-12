12 декабря 2022 года: мученика Парамона Вифинского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя нельзя лениться и игнорировать свои страхи
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, пострадавших в 250 году за веру во Христа. Они жили при императоре Декии, в те времена христиан жестоко преследовали, 370 верующих попали в тюрьму. Видя, как их пытают, один из местных жителей по имени Парамон, вступился за них. За что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками.
В мире 12 декабря отмечают День благотворительности и Международный день нейтралитета.
В Украине 12 декабря — День Сухопутных войск Украины.
Что нельзя делать 12 декабря?
► лениться
► игнорировать свои страхи
Народные поверья и приметы:
► если с утра снег пошел, то метель будет к святому Николаю (19 декабря)
► если до этого дня снег не выпал, то зима будет теплой и бесснежной
► если снежные хлопья становятся большими, то грядет потепление
► снегопад в этот день был хорошей приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году
► если звезда багряная, то день ясный, но ветреный
► дым из дымохода столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению
► звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели
► если до Парамона много снега намело, то следующий год будет хорошим
День ангела празднуют:
Парамон, Филумен, Акакий, Нектарий, Авив, Сатурнин, Сергий, Мардарий
Родились сегодня:
1761 — Мария Тюссо, скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне
А также в этот день:
1974 — состоялась премьера фильма "Крестный отец 2"
2008 — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении
2015 — принято Парижское соглашение об изменении климата (подписано 22 апреля 2016 года)
2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1"