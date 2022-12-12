12 декабря 2022 года: мученика Парамона Вифинского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя нельзя лениться и игнорировать свои страхи

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, пострадавших в 250 году за веру во Христа. Они жили при императоре Декии, в те времена христиан жестоко преследовали, 370 верующих попали в тюрьму. Видя, как их пытают, один из местных жителей по имени Парамон, вступился за них. За что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками.

В мире 12 декабря отмечают День благотворительности и Международный день нейтралитета.

В Украине 12 декабря — День Сухопутных войск Украины.

Что нельзя делать 12 декабря?

► лениться

► игнорировать свои страхи

Народные поверья и приметы:

► если с утра снег пошел, то метель будет к святому Николаю (19 декабря)

► если до этого дня снег не выпал, то зима будет теплой и бесснежной

► если снежные хлопья становятся большими, то грядет потепление

► снегопад в этот день был хорошей приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году

► если звезда багряная, то день ясный, но ветреный

► дым из дымохода столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению

► звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели

► если до Парамона много снега намело, то следующий год будет хорошим

День ангела празднуют:

Парамон, Филумен, Акакий, Нектарий, Авив, Сатурнин, Сергий, Мардарий

Родились сегодня:

1761 — Мария Тюссо, скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне

А также в этот день:

1974 — состоялась премьера фильма "Крестный отец 2"

2008 — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении

2015 — принято Парижское соглашение об изменении климата (подписано 22 апреля 2016 года)

2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1"