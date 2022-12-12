12 грудня 2022: мученика Парамона Віфінського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати свої страхи

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників, які постраждали 250 року за віру в Христа. Вони жили за імператора Декії, в ті часи християн жорстоко переслідували, 370 вірян потрапили до в'язниці. Бачачи, як їх катують, один із місцевих жителів на ім'я Парамон, заступився за них. За що разом із мучениками його жорстоко вбили язичники.

У світі 12 грудня відзначають День благодійності та Міжнародний день нейтралітету.

В Україні 12 грудня – День Сухопутних військ України.

Чого не можна робити 12 грудня?

► лінуватися

► ігнорувати свої страхи

Народні повір'я та прикмети:

► якщо з ранку сніг пішов, то хуртовина буде до святого Миколая (19 грудня)

► якщо до цього дня сніг не випав, то зима буде теплою та безсніжною

► якщо снігові пластівці стають великими, то настає потепління

► снігопад у цей день був гарною прикметою – буде добрий урожай хлібу наступного року

► якщо зірка багряна, то день ясний, але вітряний

► дим із димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління

► зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги

► якщо до Парамона багато снігу намело, то наступний рік буде добрим

День ангела святкують:

Парамон, Філумен, Акакій, Нектарій, Авів, Сатурнін, Сергій, Мардарій

Народилися сьогодні:

1761 — Марія Тюссо, скульпторка, засновниця музею воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні

А також у цей день:

1974 — відбулася прем'єра фільму "Хрещений батько 2"

2008 — Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення

2015 — прийнято Паризьку угоду про зміну клімату (підписано 22 квітня 2016 року)

2021 — нідерландський автоперегонник Макс Ферстаппен вперше став чемпіоном з автоперегонів у класі "Формула-1"