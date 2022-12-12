Марго Робби в скромном мини-платье посетила гала-концерт

Все чаще знаменитость надевает на мероприятия что-то помимо Chanel, с которым у нее длительное время был контракт .

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32-летняя голливудская актриса посетила гала-концерта The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, который проходил в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда произвела фурор, выбрав для выхода нежно-кремовое мини-платье от Gucci из круизной коллекции 2023.

Платье было выполнено в винтажном дизайне, имело длинные рукава и высокую горловину. На юбке у наряда были рюши и драпировка.

Черные босоножки на платформе также от бренда Gucci и соответствующий оттенок лака на ногтях дополняли аутфит Марго.

Напомним, звезда экранов рассказала о новой картине "Вавилон", в которой сыграла главные роли с голливудским актером. В частности, Марго Робби вспомнила одну из самых незабываемых сцен проекта — их поцелуй. По словам австралийской знаменитости, поцелуй с Питтом на самом деле был сымпровизирован.

Также Фокус писал, что на момент съемок кинокартины "Волк с Уолл-стрит" Марго было всего 22 года, поэтому для участия в пикантной сцене ей понадобилось немного смелости. Со слов актрисы, она выпила алкоголя перед тем, как зайти в кадр.