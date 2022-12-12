Марго Роббі у скромній мінісукні відвідала гала-концерт

Все частіше знаменитість одягає на заходи щось крім Chanel, з яким у неї тривалий час був контракт.

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32-річна голлівудська акторка відвідала гала-концерт The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, який проходив у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка викликала фурор, обравши для виходу ніжно-кремову мінісукню від Gucci з круїзної колекції 2023 року.

Сукня виконана у вінтажному дизайні, мала довгі рукави та високу горловину. На спідниці біля вбрання були рюші та драпірування.

Чорні босоніжки на платформі також від бренду Gucci та відповідний відтінок лаку на нігтях доповнювали аутфіт Марго.

Нагадаємо, зірка екранів розповіла про нову картину "Вавилон", у якій зіграла головні ролі із голлівудським актором. Зокрема, Марго Роббі згадала одну із найнезабутніших сцен проєкту — їхній поцілунок. За словами австралійської знаменитості, поцілунок із Піттом насправді був зімпровізований.

Також Фокус писав, що на момент зйомок кінокартини "Вовк з Волл-стріт" Марго було лише 22 роки, тому для участі у пікантній сцені їй знадобилося трохи сміливості. За словами акторки, вона випила алкоголь перед тим, як зайти в кадр.