Топ-бюстье и джинсы: Кэти Холмс в странном наряде появилась на праздничном концерте

Актриса сочетала элегантный топ-бюстье с джинсами и кроссовками.

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43-летняя американская актриса Кэти Холмс посетила концерт iHeartRadio Jingle Ball 2022 года в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке и удивила публику своим нарядом.

На мероприятии бывшая жена Тома Круза и мать его дочери появилась в облегающем темно-синем топе-бюстье без бретелек, больше похожим на мини-платье, с мешковатыми синими джинсами, а образ завершила парой черных кроссовок с белой подошвой.

Что касается аксессуаров, то тут Кєти отдала предпочтение минимализм, надев пару изящных сережек королевского синего цвета.

Макияж актрисы был выполнен в классическом стиле и состоял из слоя черной туши для ресниц, а также светло-розового румянца на скулах. Она добавила нюдовый оттенок губам для завершающего штриха.

[ + – ] Кэти Холмс позирует у рождественской елки Фото: Getty

На плече у знаменитости красовалась черная сумочка из крокодиловой кожи.

На мероприятии она посетила рождественскую ярмарку, купив несколько памятных вещиц.

Недавно Кэти Холмс, которая пробует себя как режиссер, подписала контракт с агентством талантов UTA, также известным как United Talent Agency, а также создала продюсерскую компанию, в которую, кроме нее, вошел режиссер Джордан Йель Левин и другие представители киноиндустрии.

По словам Холмс, она пытается создавать художественные фильмы, актуальные для современного мира и говорящие о чем-то глубоком внутри каждого человека.

Актриса призналась, что была счастлива объединиться с другими талантливыми коллегами.

"Я давно в этом бизнесе, и мне всегда нравятся люди, с которыми я работаю, а потом фильм заканчивается, и кажется, что ты не видишь их 10 лет. Эта ситуация означает, что мы можем сохранить семью".

Напомним, Кэти Холмс недавно заметили на улицах мегаполиса с повзрослевшей дочерью.