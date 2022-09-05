Кэти Холмс заметили в Нью-Йорке с повзрослевшей дочерью Тома Круза

Мать и дочь уехали из города накануне выходных.

43-летняя американская актриса Кэти Холмс, которая воспитывает единственную родную дочь Тома Круза, 16-летнюю Сури, заметили на улице, когда они с сумками, вероятнее всего, планировали уехать из Нью-Йорка на выходные.

На Кэти была красно-белая футболка и стильная джинсовая юбка-миди с поясом на завязках. Образ дополняли красные балетки и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в небрежный пучок на затылке, а на плече у нее была большая спортивная сумка.

Сури надела рваные джинсовые шорты и белую футболку, а в руках держала белый кожаный чемодан в винтажном стиле. Изделие было украшено двумя тонкими синими и красными V-образными полосами. Еще одна белая сумка висела через плечо. В ушах девушки были заметны аккуратные сережки, а завершали ансамбль белые кроссовки.

Сейчас Кэти активно работает, причем не только снимается, но пишет сценарии и занимается режиссурой. Последним на сегодня ее проектом стал фильм "Вместе наедине". Согласно официальному синопсису, сюжет разворачивается в разгар пандемии Covid-19 и рассказывает о двух незнакомцах, которые находятся в токсичных отношениях. Они оказываются в одном и том же Airbnb в северной части штата Нью-Йорк".

Сури также поучаствовала в этом фильме, исполнив классическую песню Blue Moon во вступительных титрах.

"Мне всегда нужен самый высокий уровень таланта. Вот я и попросила ее! Она очень, очень талантлива. Она сказала, что сделает это, и записала, и я позволила ей делать свое дело", – прокомментировала Кэти дебют дочери.

Напомним, Сури, которая все чаще появляется на Манхэттене одна, продемонстрировала яркий образ в стиле поколения Z.