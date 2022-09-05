Кеті Голмс помітили в Нью-Йорку з дорослою дочкою Тома Круза

Мати та дочка виїхали з міста напередодні вихідних.

43-річна американська акторка Кеті Голмс, яка виховує єдину рідну дочку Тома Круза, 16-річну Сурі, помітили на вулиці, коли вони з сумками, найімовірніше, планували виїхати з Нью-Йорка на вихідні.

На Кеті була червоно-біла футболка та стильна джинсова спідниця-міді із поясом на зав'язках. Образ доповнювали червоні балетки та сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала в недбалий пучок на потилиці, а на плечі вона мала велику спортивну сумку.

Сурі одягла рвані джинсові шорти та білу футболку, а в руках тримала білу шкіряну валізу у вінтажному стилі. Виріб був прикрашений двома тонкими синіми та червоними V-подібними смугами. Ще одна біла сумка висіла через плече. У вухах дівчата були помітні акуратні сережки, а завершували ансамбль білі кросівки.

Зараз Кеті активно працює, причому не лише знімається, але пише сценарії та займається режисурою. Останнім на сьогодні її проєктом став фільм "Разом наодинці". Згідно з офіційним синопсисом, сюжет розгортається у розпал пандемії Covid-19 і розповідає про двох незнайомців, які перебувають у токсичних стосунках. Вони опиняються в тому самому Airbnb в північній частині штату Нью-Йорк.

Сурі також взяла участь у цьому фільмі, виконавши класичну пісню Blue Moon у вступних титрах.

"Мені завжди потрібний найвищий рівень таланту. Ось я і попросила її! Вона дуже, дуже талановита. Вона сказала, що зробить це, і записала, і я дозволила їй робити свою справу", — прокоментувала Кеті дебют доньки.

Нагадаємо, Сурі, яка все частіше з'являється на Манхеттені одна, продемонструвала яскравий образ у стилі покоління Z.