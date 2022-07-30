Кеті Голмс розповіла про несподіваний талант доньки Тома Круза

Кеті Голмс особисто попросила свою доньку виконати саундтрек для фільму.

16-річна дочка акторів тома Круза та Кеті Голмс Сурі заспівала кавер на пісню Blue Moon ("Блакитний місяць"), і її голос можна почути у фільмі "Разом наодинці", який зрежисувала мати дівчинки та зіграла в ньому головну роль, повідомляє Yahoo! Entertainment.

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"Вона дуже, дуже талановита. Вона сказала, що зробить це, і вона записала це, і я дозволила їй робити свою справу. Загалом, я режисирую так: "Це те, чого, я думаю, ми всі хочемо, йди і роби свою справу", — розповіла горда мати.

За словами Кеті, композиція Blue Moon займає особливе місце в їхніх серцях: 76-річна Даян Кітон, яка співала цю пісню у фільмі 2014 року "І так воно і є", познайомилася із Сурі, коли тій був лише рік.

На написання сценарію фільму "Разом наодинці" Голмс надихнулася, побачивши Даян Кітон у фільмі "Бебі-бум" 1987 року. Вона особисто попросила Сурі заспівати для цієї картини.

"Я завжди хочу, щоб вона мала найвищий рівень таланту, тому я попросила її", — пояснила акторка.

Дівчина не вперше співає для стрічок, які знімає мати. Минулого року Голмс у співавторстві з Фаедоном Пападопулосом написала сценарій до фільму "Рідкісні предмети" за однойменною книгою Кетлін Тессаро, а її компанія Lafayette Pictures у партнерстві з Yale Productions спродюсувала його. У стрічці можна буде почути співи Сурі.

Водночас Кеті зазначає, що її дочка поки що не зосереджена на кар'єрі співачки:

"Окрім цього, вона 16-річна дитина, навчається в старшій школі", — наголосила акторка.

Кеті почала зустрічатися з батьком Сурі Томом Крузом у 2005 році, і вже через сім тижнів після початку стосунків вони оголосили про заручини. Їхнє саєнтологічне весілля відбулося в замку Орсіні-Одескалькі в Браччано у листопаді 2006 року, через сім місяців після народження Сурі.

У 2012 році Голмс подала на розлучення, яке було оформлене лише через 10 днів, при цьому мати Сурі зберегла основну опіку, хоча Том міг відвідувати доньку. Зараз Круз зовсім не спілкується з дівчиною та навіть не вітає її з днем народження. За його вірою, налагодити стосунки з дитиною вона має право лише в тому випадку, якщо Сурі перейде до саєнтології.

Сурі Круз — єдина рідна дитина актора. У нього є двоє прийомних дітей, 28-річна Ізабелла та 26-річний Коннор, які були усиновлені знаменитістю в шлюбі з Ніколь Кідман. Старші діти Круза, до речі, є послідовниками саєнтології.