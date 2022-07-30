Кэти Холмс рассказала о неожиданном таланте дочери Тома Круза

Кэти Холмс лично попросила свою дочь исполнить саундтрек для фильма.

16-летняя дочь актеров тома Круза и Кэти Холмс Сури спела кавер на песню Blue Moon ("Голубая луна"), и ее голос можно услышать в фильме "Вместе наедине", который срежиссировала мать девочки и сыграла в нем главную роль, сообщает Yahoo! Entertainment.

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"Она очень, очень талантлива. Она сказала, что сделает это, и она записала это, и я позволила ей делать свое дело. В общем, я режиссирую так: "Это то, чего, я думаю, мы все хотим, иди и делай свое дело", – рассказала гордая мать.

По словам Кэти, композиция Blue Moon занимает особое место в их сердцах:76-летняя Дайан Китон, которая пела эту песню в фильме 2014 года "И так оно и есть", познакомилась с Сури, когда той был всего год.

На написание сценария фильма "Вместе наедине" Холмс вдохновилась, увидев Дайан Китон в фильме "Бэби-бум" 1987 года. Она лично попросила Сури спеть для этой картины.

"Я всегда хочу, чтобы у нее был высочайший уровень таланта, поэтому я попросила ее", – пояснила актриса.

Девушка не впервые поет для картины, которую снимает ее мать. В прошлом году Холмс в соавторстве с Фаедоном Пападопулосом написала сценарий к фильму "Редкие предметы" по одноименной книге Кэтлин Тессаро, а ее компания Lafayette Pictures в партнерстве с Yale Productions спродюсировала его. В ленте можно будет услышать пение Сури.

В то же время Кэти отмечает, что ее дочь пока что не сосредоточена на карьере певицы:

"Кроме этого, она 16-летний ребенок, учится в старшей школе", – подчеркнула актриса.

Кэти начала встречаться с отцом Сури Томом Крузом в 2005 году, и уже через семь недель после начала отношений они объявили о помолвке. Их саентологическая свадьба состоялась в замке Орсини-Одескальки в Браччано в ноябре 2006 года, через семь месяцев после рождения Сури.

В 2012 году Холмс подала на развод, который был оформлен только через 10 дней, при этом мать Сури сохранила основную опеку, хотя Том мог навещать дочку. Сейчас Круз совершенно не общается с девушкой и даже не поздравляет ее с днем рождения. По его вере, наладить отношения с ребенком он имеет право только в том случае, если Сури перейдет в сайентологию.

Сури Круз – единственный родной ребенок актера. У него есть двое приемных детей, 28-летняя Изабелла и 26-летний Коннор, которые были усыновлены знаменитостью в браке с Николь Кидман. Старшие отпрыски Круза, кстати, являются последователями сайентологии.