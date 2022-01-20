Подорослішала дочка Тома Круза продемонструвала яскравий образ у стилі покоління Z

Дівчина все частіше з'являється на Мангеттені одна, хоча раніше її постійно бачили з матір'ю, акторкою Кеті Голмс.

Єдина рідна дочка знаменитого голлівудського актора Тома Круза та його колишньої дружини Кеті Голмс, Сурі, якій у квітні виповниться 16 років, була помічена на вулицях Нью-Йорка у зухвалому підлітковому образі, повідомляє Breaknews.

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Дівчина кудись поспішала у справах, коли потрапила в об'єктив папараці. На ній була джинсова куртка-бомбер, яка їй була очевидно завелика, коричневі штани з рожевими вставками з боків і розрізами внизу та коричневі черевики. Волосся Сурі прибрала в недбалу зачіску, а її образ доповнювала проста біла сумка-шопер із тканини. Її вбрання — яскравий приклад стилю покоління Z, тобто дітей, народжених у період приблизно з 1997 по 2012 рік: комфортно, зручно та без погоні за модними лейблами.

[ + – ] Сурі Круз

Обличчя Сурі закривала маска, оскільки у США її носіння є обов'язковим на тлі зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Журналісти наголошують на тому факті, що останнім часом дівчина, яку раніше постійно бачили з її матір'ю, тепер все частіше гуляє одна Мангеттеном.

Том Круз перервав будь-яке спілкування зі своєю дочкою, оскільки саєнтологія, яку він сповідує, не сприймає спілкування з "непосвяченими" дітьми. Під час шлюбу з актором Кеті Голмс також прийняла саєнтологію, проте після народження Сурі вона задумалася про те, як ця релігія позначиться на дитині. Коли Том хотів віддати дочку до школи при Церкві саентології, її мати виступила категорично проти та вирішила розірвати шлюб.

Двоє прийомних дітей актора, яких він усиновив у шлюбі з Ніколь Кідман, Белла та Коннор, пішли слідами батька і теж подалися в саєнтологію, розірвавши стосунки з матір'ю.

Нагадаємо, з нагоди 15-річчя Сурі Кеті Голмс поділилася її архівними фото та зворушливо привітала доньку з днем народження.