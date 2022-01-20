Повзрослевшая дочь Тома Круза продемонстрировала яркий образ в стиле поколения Z

Девушка все чаще появляется на Манхэттене одна, хотя раньше ее постоянно видели с матерю, актрисой Кэти Холмс.

Единственная родная дочь знаменитого голливудского актера Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс, Сури, которой в апреле исполнится 16 лет, была замечена на улицах Нью-Йорка в дерзком подростковом образе, сообщает Breaknews.

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Девушка куда-то спешила по делам, когда попала в объектив папарацци. На ней была джинсовая куртка-бомбер, которая ей была явно великовата, коричневые брюки с розовыми вставками по бокам и разрезами внизу и коричневые ботинки. Волосы Сури присобрала в небрежную прическу, а ее образ дополняла простая белая сумка-шоппер из ткани. Ее наряд – яркий пример стиля поколения Z, то есть детей, рожденных в период примерно с 1997 по 2012 год: комфортно, удобно и без погони за модными лейблами.

[ + – ] Сури Круз

Лицо Сури закрывала маска, поскольку в США ее ношение является обязательным на фоне роста количества новых заражений коронавирусом.

Журналисты отмечают тот факт, что в последнее время девушка, которую раньше постоянно видели с ее матерью, теперь все чаще гуляет одна по Манхэттену.

Том Круз прервал любое общение со своей дочерью, поскольку сайентология, которую он исповедует, не приемлет общение с "непосвященными" детьми. Во время брака с актером Кэти Холмс также приняла сайентологию, однако после рождения Сури она задумалась о том, как эта религия скажется на ребенке. Когда Том хотел отдать дочь в школу при Церкви сайентологии, ее мать выступила категорически против и решила расторгнуть брак.

Двое приемных детей актера, которых он усыновил в браке с Николь Кидман, Белла и Коннор, пошли по стопам отца и тоже подались в сайентологию, разорвав отношения с матерью.

Напомним, по случаю 15-летия Сури Кэти Холмс поделилась ее архивными фотографиями и трогательно поздравила дочь с днем рождения.