Топ-бюстьє та джинси: Кеті Холмс у дивному вбранні з'явилася на святковому концерті

Актриса поєднувала елегантний топ-бюстьє з джинсами та кросівками.

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43-річна американська актриса Кеті Холмс відвідала концерт iHeartRadio Jingle Ball 2022 року в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку та здивувала публіку своїм вбранням.

На заході колишня дружина Тома Круза і мати його доньки з'явилася в облягаючому темно-синьому топі-бюсті без бретельок, більше схожим на мінісукню, з мішкуватими синіми джинсами, а образ завершила парою чорних кросівок з білою підошвою.

Що стосується аксесуарів, то тут Кеті віддала перевагу мінімалізму, одягнувши пару витончених сережок королівського синього кольору.

Макіяж актриси був виконаний у класичному стилі та складався з шару чорної туші для вій, а також світло-рожевого рум'янцю на вилицях. Вона додала нюдовий відтінок губ для завершального штриха.

[ + – ] Кеті Холмс, постановка біля ялинки. Фото: вулкан

На плечі у знаменитості красувалася чорна сумочка з крокодилової шкіри.

На заході вона відвідала різдвяний ярмарок, купивши кілька пам'ятних дрібниць.

Нещодавно Кеті Холмс, яка пробує себе як режисер, підписала контракт із агентством талантів UTA, також відомим як United Talent Agency, а також створила продюсерську компанію, до якої, крім неї, увійшов режисер Джордан Йєль Левін та інші представники кіноіндустрії.

За словами Холмс, вона намагається створювати художні фільми, актуальні для сучасного світу і які говорять про щось глибоке всередині кожної людини.

Актриса зізналася, що була щаслива поєднатися з іншими талановитими колегами.

"Я давно у цьому бізнесі, і мені завжди подобаються люди, з якими я працюю, а потім фільм закінчується, і здається, що ти не бачиш їх 10 років. Ця ситуація означає, що ми можемо зберегти сім'ю".

Нагадаємо, Кеті Холмс нещодавно помітили на вулицях мегаполісу з дочкою, що подорослішала.