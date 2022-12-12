В самом модном цвете 2022 года: Зои Дойч в объективах папарацци

Знаменитость активно выходит на публику и демонстрирует гламурные образы.

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Из-за выхода фильма "Кое-что от Тиффани", в котором 28-летняя Зои Дойч сыграла главную роль, она в последнее время часто посещает интервью. На днях американская актриса в стильном образе попала объектив фотографов в Нью-Йорке. Об этом пишет Glamour.

На Зои в тот день один из главных цветов этого года — розовый. Этот оттенок стал настолько популярен, что на красных дорожках и светских мероприятиях практически заменил классический черный.

Для выхода звезда выбрала ярко-розовый образ от Valentino. В ее total look входили: жакет, блуза с бантом и мини-юбка. Также Зои дополнила образ сапогами и сумкой-ведром. На всех вещах была монограмма бренда.

Предстоящий фильм расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сыграет с Дойч в картине Кендрик Сэмпсон, а продюсерами фильма стали Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер. Премьера фильма состоялась 9 декабря на Amazon Studios.

Напомним, в Сети появились первые кадры новой рекламной кампании Pink PP Valentino на осень 2022 года, лицами которой стали актриса Зендая и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон