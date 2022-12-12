У наймоднішому кольорі 2022 року: Зої Дойч в об'єктивах папараці

Знаменитість активно виходить на публіку й демонструє гламурні образи.

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Через вихід фільму "Дещо від Тіффані", у якому 28-річна Зої Дойч зіграла головну роль, вона останнім часом часто відвідує інтерв'ю. Днями американська акторка в стильному образі влучила об'єктив фотографів у Нью-Йорку. Про це пише Glamour.

На Зої того дня був один із головних кольорів цього року — рожевий. Цей відтінок став настільки популярним, що на червоних доріжках і світських заходах практично замінив класичний чорний.

Для виходу зірка обрала яскраво-рожевий образ Valentino. У її total look входили жакет, блуза з бантом і мініспідниця. Також Зої доповнила образ чоботями та сумкою-відром. На всіх речах була монограма бренду.

Майбутній фільм розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені в знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Зіграє з Дойч у стрічці Кендрік Семпсон, а продюсерами фільму стали Різ Візерспун і Лорен Нойштадтер. Прем'єра фільму відбулася 9 грудня на Amazon Studios.

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші кадри нової рекламної кампанії Pink PP Valentino на осінь 2022 року, обличчями якої стали акторка Зендая та семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон.