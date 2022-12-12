Мила Йовович показала среднюю дочь

Актриса призналась, что время, проведенное с дочкой, – самое ценное.

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46-летняя американская актриса Мила Йовович является счастливой матерью троих дочерей, поделилась в социальной сети Instagram снимком зимнего времяпрепровождения со своей семилетней дочкой Дэшиель.

На снимке счастливая Мила и замерзшая Дэш играют на заднем дворе их дома.

"Сегодня столько снега!! И я не смогла бы провести его ни с кем лучше, чем с моей 7-летней Дэш. Это моменты, которые навсегда останутся в моей памяти. Белые одеяла укрывают верхушки деревьев до самого верха. Ветки становятся такими тяжелыми, снег падает на наши головы огромными каскадами, звук зимних ботинок, когда люди идут по растаявшей, грязной слякоти вдоль обочин, потом переходящий в писк моего малыша, бегущего по чистому свежему сугробу в парке. Сотни птиц взлетают одновременно, так близко, что я почти чувствую, как их крылья касаются моего лица. И все это с той маленькой ручкой в ​​перчатке в моей, болтающей обо всем в своей милой, буйной манере. Это было великолепно. Это определенно будет частью воспоминаний, которые я увижу перед смертью. Это был славный день", – написала актриса.

В октябре Йовович поделилась несколькими забавными и жуткими фотографиями с Дэш в Instagram, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Мать и дочь сделали впечатляющий и простой макияж зомби, корча рожицы перед камерой.

"В Европе не бывает настоящего Хэллоуина, поэтому я решила устроить особенный Хэллоуин для моей 7-летней дочери Дэш, чтобы она все еще чувствовала жуткий дух! В основном у нас просто зомби-грим, и мы ходим вокруг, пугая людей, которые понятия не имеют, почему мы так выглядим", – подчеркнула знаменитость.

Кроме Дэш, Мила вместе с мужем, режиссером Полом Андерсеном воспитывает Йовович15-летнюю дочь Эвер Габо и малышку Ошин Ларк, которой 2,5 года. Пара познакомилась в 2002 году и с тех пор не расстается.

Старшая дочь Йовович и Андерсона уже делает первые успешные шаги в модельной карьере и в киноиндустрии.