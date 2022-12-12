Міла Йовович показала середню дочку

Акторка зізналася, що час, проведений із донькою, — найцінніший.

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46-річна американська акторка Мілла Йовович, щаслива матір трьох дочок, поділилася в соціальній мережі Instagram знімком зимового проведення часу зі своєю семирічною донькою Дешіел.

На знімку щаслива Мілла та замерзла Деш граються на задньому дворі їхнього будинку.

"Сьогодні стільки снігу!! І я не змогла б провести його ні з ким краще, ніж з моєю 7-річною Деш. Це моменти, які назавжди залишаться в моїй пам'яті. Білі ковдри вкривають верхівки дерев до самого верху. Гілки стають такими важкими, сніг падає на наші голови величезними каскадами, звук зимових черевиків, коли люди йдуть по розталій, брудній сльоті вздовж узбіччя, потім переходить у писк мого малюка, який біжить по чистій свіжій кучугурі в парку. Сотні птахів злітають одночасно, так близько, що я майже відчуваю, як їхні крила торкаються мого обличчя. І все це з тією маленькою ручкою в рукавичці в моїй, яка говорить про все у своїй милій, буйній манері. Це було чудово. Це буде, певно, частиною спогадів, які я побачу перед смертю. Це був хороший день", — написала акторка.

У жовтні Йовович поділилася кількома кумедними та моторошними фотографіями з Деш в Instagram, щоб відсвяткувати Геловін. Мати й дочка зробили вражаючий і простий макіяж зомбі, корчивши гримаси перед камерою.

"В Європі не буває справжнього Геловіну, тому я вирішила влаштувати особливий Геловін для моєї 7-річної доньки Деш, щоб вона все ще відчувала моторошний дух! Здебільшого в нас просто зомбі-грим, і ми ходимо навколо, лякаючи людей, які поняття не мають, чому ми маємо такий вигляд", — наголосила знаменитість.

Окрім Деш, Мілла разом із чоловіком, режисером Полом Андерсеном, виховує 15-річну доньку Евер Габо та малу Ошин Ларк, якій 2,5 року. Пара познайомилася у 2002 році та з того часу не розлучається.

Старша дочка Йовович і Андерсона вже робить перші успішні кроки в модельній кар'єрі та в кіноіндустрії.