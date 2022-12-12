Старейшая в мире черепаха Джонатан отметила свое 190-летие (фото, видео)

Джонатан признан старейшим челонианцем в мире. Это категория Книги рекордов Гиннеса, охватывающая черепах и водяных черепах.

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Самая старая черепаха в мире по кличке Джонатан, пережившая две мировые войны, восемь британских монархов и 40 президентов США, отметила свое 190-летие, сообщает NPR.

При жизни черепахи была сделана первая фотография человека в 1836 году, совершен первый телефонный звонок в 1876 году, построен первый небоскреб в 1885-м, совершен первый полет на двигателе в 1903-м, высадились первые люди на Луну в 1969 году.

Джонатан отметил это событие трехдневной вечеринкой на острове в Южной Атлантике и британской заморской территории Святой Елены, где он провел большую часть долгой жизни (минус первые 50 лет или около того).

Считается, что Джонатан родился в 1832 году, но потенциально может быть даже старше. Его предполагаемый возраст основан на том факте, что он был полностью зрелым, когда его привезли на остров Святой Елены с Сейшельских островов в 1882 году в подарок тогдашнему губернатору.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, старая фотография взрослого Джонатана, пасущегося на траве в резиденции губернаторов, называемой Плантейшн Хаус, где-то между 1882 и 1886 годами, еще больше подтверждает эту теорию. С тех пор он живет там и в настоящее время наслаждается компанией трех гигантских черепах по имени Дэвид, Эмма и Фред.

Книга рекордов Гиннеса объявила Джонатана старейшим челонианцем в мире (челонианцы – категория, охватывающая черепах и водяных черепах) в январе, через три года после того, как он был назван самым старым из известных наземных животных из ныне живущих.

Джонатан слеп и потерял нюх, но у него отличный слух, и он любит компанию людей, сообщило правительство острова Святой Елены в начале 2022 года.

Любимая еда Джонатана включает капусту, огурцы, морковь, яблоки, бананы и листья салата. Его ветеринар Джо Холлинз описал основные интересы животного – сон (либо на солнце, либо под скошенной травой, в зависимости от температуры), еда и совокупление.

"Несмотря на свой возраст, у Джонатана все еще хорошее либидо, и его часто видят спаривающимся с Эммой, а иногда и с Фредом – животные часто не особенно чувствительны к полу!" — сказал Холлинс.

Джонатан уже некоторое время считается гей-иконой. В 2017 году опекуны обнаружили во время медицинской процедуры, что Фредерика, его подруга почти три десятилетия, на самом деле не была самкой, как считалось с тех пор, как они впервые были представлены в 1991 году, что объясняет имя Фред и отсутствие у них потомства.

Это – всего лишь одна интересная грань увлекательной жизни Джонатана. Вторая заключается в том, что он впервые принял ванну несколько лет назад, в зрелом возрасте 184 лет.

Губернатор Найджел Филлипс организовал целый праздник по случаю юбилея черепахи, который совпал с популярной ежегодной рождественской ярмаркой в Plantation House.Люди могли посетить специальный киоск Джонатана на рынке, чтобы посмотреть анимационный видеоролик о его жизни, увидеть победителей художественного конкурса в его честь и купить марки и сувениры на тему Джонатана.

Именинника угостили специальным тортом-салатом с некоторыми из его любимых блюд, такими как помидоры и бананы.

Напомним, Книга рекордов Гиннеса назвала имя самой старой кошки в мире.