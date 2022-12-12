Найстаріша у світі черепаха Джонатан відсвяткувала своє 190-річчя (фото, відео)

Джонатан визнаний найстарішим челоніанцем у світі. Це категорія Книги рекордів Гіннеса, що охоплює черепах і водяних черепах.

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Найстаріша черепаха у світі на прізвисько Джонатан, яка пережила дві світові війни, вісім британських монархів і 40 президентів США, відсвяткувала своє 190-річчя, повідомляє NPR.

За життя черепахи було зроблено перше фото людини у 1836 році, здійснено перший телефонний дзвінок у 1876 році, збудовано перший хмарочос у 1885-му, здійснено перший політ на двигуні в 1903-му, висадилися перші люди на Місяць у 1969 році.

Джонатан відсвяткував цю подію триденною вечіркою на острові у Південній Атлантиці та британській заморській території Святої Олени, де він провів більшу частину довгого життя (мінус перші 50 років або більше).

Вважається, що Джонатан народився у 1832 році, але потенційно може бути навіть старшим. Його передбачуваний вік заснований на тому факті, що він був повністю зрілим, коли його привезли на острів Святої Олени із Сейшельських островів у 1882 році як подарунок тодішньому губернатору.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, старе фото дорослого Джонатана, який пасеться на траві в резиденції губернаторів, яка називається Плантейшн Хаус, десь між 1882 і 1886 роками, ще більше підтверджує цю теорію. З того часу він живе там і наразі насолоджується компанією трьох гігантських черепах на ім'я Девід, Емма та Фред.

Книга рекордів Гіннеса оголосила Джонатана найстарішим челоніанцем у світі (челоніанці — категорія, що охоплює черепах і водяних черепах) у січні, через три роки після того, як його було названо найстарішою з відомих наземних тварин з тих, що нині живуть.

Джонатан сліпий і втратив нюх, але в нього чудовий слух, і він любить компанію людей, повідомив уряд острова Святої Єлени на початку 2022 року.

Улюблена їжа Джонатана враховує капусту, огірки, моркву, яблука, банани та листя салату. Його ветеринар Джо Голлінз описав основні інтереси тварини — сон (або на сонці, або під скошеною травою, залежно від температури), їжа та злягання.

"Незважаючи на свій вік, у Джонатана все ще хороше лібідо, і його часто бачать, коли він спарюється з Еммою, а іноді й з Фредом — тварини часто не особливо чутливі до статі!" — сказав Голлінс.

Джонатан уже деякий час вважається гей-іконою. У 2017 році опікуни з'ясували під час медичної процедури, що Фредеріка, його подруга майже три десятиліття, насправді не була самкою, як вважалося, відколи вони вперше були представлені в 1991 році, що пояснює ім'я Фред і відсутність у них потомства.

Це лише одна цікава грань захопливого життя Джонатана. Друга полягає в тому, що він вперше прийняв ванну кілька років тому, у віці 184 років.

Губернатор Найджел Філліпс організував ціле свято з нагоди ювілею черепахи, яке збіглося з популярним щорічним різдвяним ярмарком у Plantation House. Люди могли відвідати спеціальний кіоск Джонатана на ринку, щоб подивитися анімаційний відеоролик про його життя, побачити переможців художнього конкурсу сувеніри на тему Джонатана.

Іменинника пригостили спеціальним тортом-салатом із деякими його улюбленими продуктами, такими як помідори та банани.

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса назвала ім'я найстарішої кішки у світі.