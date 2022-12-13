13 декабря 2022 года: апостола Андрея Первозванного - что сегодня нельзя делать
Сегодня, в такой светлый праздник, нельзя ругаться матом, ссориться с родными, сплетничать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. Он считается покровителем моряков, семейной жизни, мужского начала и мужества. Его иконам молились мужчины о взаимопонимании с женой, плодородии и прощении грехов.
Что нельзя делать 13 декабря?
► прясть и ткать
► есть мясные и молочные блюда
► пить алкоголь
► ругаться, сквернословить, сплетничать
Народные поверья и приметы:
► огонь в печи белый — к потеплению, красный или желтый — к морозам
► ясный и морозный день — к богатому урожаю в следующем году
► кошка очень активно умывается — к холодной и ясной погоде
► если на протяжении дня погода часто меняется, то весь декабрь будет изменчивым
► если весь день идет снег, то и на Новый год будет снегопад
День ангела празднуют:
Андрей, Феофил
Родились сегодня:
1893 — Микола Хвылевой (наст. имя Николай Фитилев; погиб в 1933), украинский писатель и публицист
А также в этот день:
1991 — создана Федерация футбола Украины