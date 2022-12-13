13 декабря 2022 года: апостола Андрея Первозванного - что сегодня нельзя делать

Сегодня, в такой светлый праздник, нельзя ругаться матом, ссориться с родными, сплетничать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. Он считается покровителем моряков, семейной жизни, мужского начала и мужества. Его иконам молились мужчины о взаимопонимании с женой, плодородии и прощении грехов.

Что нельзя делать 13 декабря?

► прясть и ткать

► есть мясные и молочные блюда

► пить алкоголь

► ругаться, сквернословить, сплетничать

Народные поверья и приметы:

► огонь в печи белый — к потеплению, красный или желтый — к морозам

► ясный и морозный день — к богатому урожаю в следующем году

► кошка очень активно умывается — к холодной и ясной погоде

► если на протяжении дня погода часто меняется, то весь декабрь будет изменчивым

► если весь день идет снег, то и на Новый год будет снегопад

День ангела празднуют:

Андрей, Феофил

Родились сегодня:

1893 — Микола Хвылевой (наст. имя Николай Фитилев; погиб в 1933), украинский писатель и публицист

А также в этот день:

1991 — создана Федерация футбола Украины