13 грудня 2022 року: апостола Андрія Первозванного — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні, у таке світле свято, не можна лаятися матом, сваритися з рідними, пліткувати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів — Андрія Первозванного. Він вважається покровителем моряків, сімейного життя, чоловічого начала та мужності. Його іконам молилися чоловіки про взаєморозуміння з дружиною, родючість і прощення гріхів.

Що не можна робити 13 грудня?

► прясти й ткати

► їсти м'ясні та молочні страви

► пити алкоголь

► лаятися, лихословити, пліткувати

Народні повір'я та прикмети:

► вогонь у печі білий — до потепління, червоний або жовтий — до морозів

► ясний і морозний день — до багатого врожаю наступного року

► кішка дуже активно вмивається — до холодної та ясної погоди

► якщо упродовж дня погода часто міняється, то весь грудень буде мінливим

► якщо увесь день буде сніг, то й на Новий рік буде снігопад

День ангела святкують:

Андрій, Феофіл

Народилися сьогодні:

1893 — Микола Хвильовий (спр. ім'я Микола Фітільов; загинув у 1933), український письменник і публіцист

А також у цей день:

1991 — створено Федерацію футболу України