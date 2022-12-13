13 грудня 2022 року: апостола Андрія Первозванного — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні, у таке світле свято, не можна лаятися матом, сваритися з рідними, пліткувати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів — Андрія Первозванного. Він вважається покровителем моряків, сімейного життя, чоловічого начала та мужності. Його іконам молилися чоловіки про взаєморозуміння з дружиною, родючість і прощення гріхів.
Що не можна робити 13 грудня?
► прясти й ткати
► їсти м'ясні та молочні страви
► пити алкоголь
► лаятися, лихословити, пліткувати
Народні повір'я та прикмети:
► вогонь у печі білий — до потепління, червоний або жовтий — до морозів
► ясний і морозний день — до багатого врожаю наступного року
► кішка дуже активно вмивається — до холодної та ясної погоди
► якщо упродовж дня погода часто міняється, то весь грудень буде мінливим
► якщо увесь день буде сніг, то й на Новий рік буде снігопад
День ангела святкують:
Андрій, Феофіл
Народилися сьогодні:
1893 — Микола Хвильовий (спр. ім'я Микола Фітільов; загинув у 1933), український письменник і публіцист
А також у цей день:
1991 — створено Федерацію футболу України