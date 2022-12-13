Умер композитор Анджело Бадаламенти, который создал музыку к сериалу "Твин Пикс"

Анджело также создал музыку для фильмов "Пляж", "Малхолланд Драйв", "Шоссе в никуда" и сотрудничал с Дэвидом Линчем.

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В 85 лет умер знаменитый композитор Анджело Бадаламенти, который написал музыку к культовому сериалу "Твин Пикс", а также к фильмам Дэвида Линча. Он работал над музыкой к картинам "Синий бархат", "Малхолланд Драйв", "Пляж" и многими другим. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

О смерти мэтра сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. Анджело скончался по естественным причинам в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси.

Композитор получил классическое образование. Сотрудничал со многими исполнителями, включая Нину Симон, Нэнси Уилсон, Ширли Бэсси, Патти Остин, Дэвида Боуи, Пола Маккартни, Марианну Фэйтфулл, Лайзу Миннелли, Pet Shop Boys, Anthrax, Долорес О’Риордан, Тима Бута и LL Cool J.

[ + – ] Тема к сериалу "Твин Пикс"

А также создал музыку для летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года.

Когда Линчу понадобился педагог по вокалу для актрисы Изабеллы Росселлини в фильме "Синий бархат" (1986), который тогда снимался в Северной Каролине, он обратился к Бадаламенти, который заработал репутацию благодаря работе с певцами.

"Я встретился с Изабеллой, и через пару часов с пианино и небольшим кассетным магнитофоном мы получили приличный вокал [в песне Бобби Винтона "Blue Velvet"]", — вспоминал композитор в интервью 2015 года для журнала Spirit & Flesh. И Линч был очень доволен, по его словам.

[ + – ] Изабелла Росселини в фильме "Синий бархат"

Бадаламенти было поручено написать еще одну мелодию — Линч сказал ему: "О, пусть она плывет, как приливы океана, пусть она собирает пространство и время, вневременные и бесконечные", — и это стало памятной песней-факелом "Тайны любви", в исполнении Джули Круз.

Бадаламенти продолжил сотрудничество с режиссером над "Твин Пикс".

"Я сижу с Анджело и говорю с ним о сцене, и он начинает играть эти слова на пианино. Иногда мы даже собирались вместе и сочиняли что-то на фортепиано, и потом это приводило к идее сцены или персонажа", — вспоминал Линч.

Бадаламенти рассказывал, что часто приходил на съемочную площадку Линча и играл живую музыку во время съемок, чтобы актеры "могли почувствовать настроение".

В 1990 году Бадаламенти получил премию "Грэмми" за тему "Твин Пикс" и три номинации на "Эмми" за работу над сериалом. Альбом саундтреков к сериалу стал золотым в 25 странах.

Композитор работал с другими первоклассными режиссерами, в том числе с Жан-Пьером Жене в фильмах "Город потерянных детей" (1995) и "Очень долгая помолвка" (2004); Дэнни Бойлом для фильма "Пляж" (2000); Федором Бондарчуком над "Сталинградом" (2014).

В своем интервью Spirit & Flesh Бадаламенти описывал, как он и Линч придумали "тему Лоры Палмер".

"Дэвид пришел в мой маленький кабинет напротив Карнеги-холла и сказал: "У меня есть идея для шоу". Он сел рядом со мной за пианино и сказал: "Я еще ничего не снимал, но это ощущение, будто ты в темном лесу, ухает сова, проплывают облака на фоне луны и тихо веет ветер". Я начал нажимать клавиши для вступительного аккорда, а он продолжил: "Красивая беспокойная девушка выходит из леса и идет к камере". Я воспроизвел эти звуки. "И она подходит ближе, и это достигает кульминации, и…". Я продолжил музыку, пока он продолжал рассказ. "И с этого момента мы позволили ей вернуться в темный лес", — вспоминал композитор.

"Дэвид был ошеломлен, как и я. Волосы на его руках встали дыбом, а в глазах стояли слезы: "Я вижу Твин Пикс. Я понял", — сказал Линч.

Ранее в США скончалась известная певица Айрин (Ирен) Кара, которая исполнила безоговорочный хит 1980-х Flashdance… What a Feeling, напсианный ею к фильму "Танец-вспышка". Танцевальные сцены из фильма стали хитами, а песня завоевала "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми".