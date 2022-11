Умерла Айрин Кара, исполнительница хитов Fame и Flashdance

Айрин, или Ирен Кара получила "Оскар" за свой хит к фильму "Танец-вспышка"

В США скончалась известная певица Айрин (Ирен) Кара, которая исполнила безоговорочный хит 1980-х Flashdance… What a Feeling, напсианный ею к фильму "Танец-вспышка". Танцевальные сцены из фильма стали хитами, а песня завоевала "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Айрин было 63 года. Об этом пишет EW.

О смерти певицы в соцсетях сообщила ее агент Джудит Мус. По словам Мус, Кара была найдена мертвой в ее собственном доме во Флориде.

Она не раскрыла причину своей смерти, но сообщила, что она будет обнародована, когда появится больше информации.

"С глубокой грустью от имени ее семьи я сообщаю о кончине Айрин Кара. Семья Айрин попросила уединения, поскольку они переживают свое горе. Айрин была прекрасно одаренной душой, чье наследие будет жить вечно благодаря ее музыке и фильмам. В будущем будет создан мемориал для ее поклонников", — сообщила агент.

Айрин Кара Эскалера родилась в Нью-Йорке и с детства была очень одаренной. К пяти годам она подбирала мелодии на пианино на слух и ходила на курсы актерского мастерства и танцев. С 1971 по 1972 год она снималась в популярном детском образовательном шоу The Electric Company, сыграв Айрис, участницу группы Short Circus.

Айрин получила известность после выхода школьного мюзикла 1980 года "Слава", в котором она не только сыграла звезду Коко Эрнандес, но и исполнила главную песню Fame. Песня принесла ей две номинации на "Грэмми" — в категориях "Лучший новый исполнитель" и "Лучшее женское вокальное поп-исполнение" — в 1981 году.

В 1983 году Кара озвучила саундтрек к другому фильму: "Танец-вспышка" с Дженнифер Билз и Майклом Нури в главных ролях. Хит Flashdance… What a Feeling поднялся на вершину чарта Billboard Hot 100 и оставался там шесть недель.

Также песня получила награды "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус", а Айрин Кара стала суперзвездой.

Танцевальные номера из фильма также получили популярность, Джери Холлиуэлл для видеоклипа на песню It’s Raining Men и Дженнифер Лопес для клипа I’m Glad использовали хореографические номера из оригинального клипа.

Кара продолжала выступать до конца своей жизни, играя роли как на экране, так и на сцене в 1980-х и 90-х годах. Она также выпустила четыре студийных альбома: Any Can See 1982 года, What a Feelin' 1983 года, Carasmatic 1987 года и Irene Cara Presents Hot Caramel 2011 года.

