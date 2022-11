Померла Айрін Кара, виконавиця хітів Fame і Flashdance

Айрін, або Ірен Кара, отримала "Оскар" за свій хіт до фільму "Танець-спалах".

У США померла відома співачка Айрін (Ірен) Кара, яка виконала безперечний хіт 1980-х Flashdance… What a Feeling, написаний нею до фільму "Танець-спалах". Танцювальні сцени з фільму стали хітами, а пісня виборола "Оскар", "Золотий глобус" і "Греммі". Айрін було 63 роки. Про це пише EW.

Про смерть співачки в соцмережах повідомила її агентка Джудіт Мус. За словами Мус, Кара була знайдена мертвою в її власному будинку у Флориді.

Вона не розкрила причину смерті, але повідомила, що її буде оприлюднено, коли з'явиться більше інформації.

"З глибоким сумом від імені її сім'ї я повідомляю про смерть Айрін Кари. Сім'я Айрін попросила усамітнення, оскільки вони переживають своє горе. Айрін була чудово обдарованою душею, чия спадщина житиме вічно завдяки її музиці та фільмам. У майбутньому буде створено меморіал для неї шанувальників", — повідомила агент.

Айрін Кара Ескалера народилася в Нью-Йорку та з дитинства була дуже обдарованою. До п'яти років вона підбирала мелодії на піаніно на слух і ходила на курси акторської майстерності й танців. Із 1971 по 1972 рік вона знімалася в популярному дитячому освітньому шоу The Electric Company, зігравши Айріс, учасницю гурту Short Circus.

Irene Cara — Fame (Айрін Кара — живе виконання хіта Fame (Слава)

Айрін здобула популярність після виходу шкільного мюзиклу 1980 року "Слава", в якому вона не лише зіграла зірку Коко Ернандес, а й виконала головну пісню Fame. Пісня принесла їй дві номінації на "Греммі" — у категоріях "Найкращий новий виконавець" і "Найкраще жіноче вокальне поп-виконання" — у 1981 році.

У 1983 році Кара озвучила саундтрек до іншого фільму: "Танець-спалах" із Дженніфер Білз і Майклом Нурі в головних ролях. Хіт Flashdance… What a Feeling піднявся на вершину чарту Billboard Hot 100 і залишався там шість тижнів.

Сцена з фільму "Танець-спалах"

Також пісня отримала нагороди "Оскар", "Греммі" та "Золотий глобус", а Айрін Кара стала суперзіркою.

Танцювальні номери з фільму також набули популярності, Джері Голлівелл для відеокліпу на пісню It's Raining Men і Дженніфер Лопес для кліпу I'm Glad використали хореографічні номери з оригінального кліпу.

Кара продовжувала виступати до кінця свого життя, граючи ролі як на екрані, так і на сцені в 1980-х і 90-х роках. Вона також випустила чотири студійні альбоми: Any Can See 1982 року, What a Feelin' 1983 року, Carasmatic 1987 року та Irene Cara Presents Hot Caramel 2011 року.

