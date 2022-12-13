Помер композитор Анджело Бадаламенті, який створив музику до серіалу "Твін Пікс"

Анджело також створив музику для фільмів "Пляж", "Малголленд драйв", "Шосе в нікуди" і співпрацював із Девідом Лінчем.

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У 85 років помер знаменитий композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу "Твін Пікс", а також фільмів Девіда Лінча. Він працював над музикою до стрічок "Синій оксамит", "Малголленд драйв", "Пляж" і багатьох інших. Про це пише The Hollywood Reporter.

Про смерть метра повідомила його племінниця Френсіс Бадаламенті. Анджело помер із природних причин в оточенні сім'ї у своєму будинку в Лінкольн-парку, що в штаті Нью-Джерсі.

Композитор здобув класичну освіту. Співпрацював із багатьма виконавцями, включаючи Ніну Сімон, Ненсі Вілсон, Ширлі Бессі, Патті Остін, Девіда Бові, Пола Маккартні, Маріанну Фейтфулл, Лайзу Міннеллі, Pet Shop Boys, Anthrax, Долорес О'Ріордан, Тіма Бута й LL Cool J.

[ + – ] Тема до серіалу "Твін Пікс"

А також створив музику для літніх Олімпійських ігор у Барселоні 1992 року.

Коли Лінчу знадобився педагог із вокалу для акторки Ізабелли Росселліні у фільмі "Синій оксамит" (1986), який тоді знімався в Північній Кароліні, він звернувся до Бадаламенті, який заробив репутацію завдяки роботі зі співаками.

"Я зустрівся з Ізабеллою, і через пару годин із піаніно та невеликим касетним магнітофоном ми отримали пристойний вокал [у пісні Боббі Вінтона Blue Velvet]", — згадував композитор в інтерв'ю 2015 року для журналу Spirit & Flesh. І Лінч був дуже задоволений, за його словами.

[ + – ] Ізабелла Росселіні у фільмі "Синій оксамит"

Бадаламенті було доручено написати ще одну мелодію — Лінч сказав йому: "О, нехай вона пливе, як припливи океану, нехай вона збирає простір і час, позачасова та нескінченна", — і це стало пам'ятною піснею-факелом "Таємниці кохання" у виконанні Джулі Круз.

Бадаламенті продовжив співпрацю із режисером над "Твін Пікс".

"Я сиджу з Анджело та говорю з ним про сцену, і він починає грати ці слова на піаніно. Іноді ми навіть збиралися разом і складали щось на фортепіано, і потім це призводило до ідеї сцени чи персонажа", — згадував Лінч.

Бадаламенті розповідав, що часто приходив на знімальний майданчик Лінча та грав живу музику під час зйомок, щоб актори "могли відчути настрій".

1990 року Бадаламенті отримав премію "Греммі" за тему "Твін Пікс" і три номінації на "Еммі" за роботу над серіалом. Альбом саундтреків до серіалу став золотим у 25 країнах.

Композитор працював із іншими першокласними режисерами, у тому числі з Жан-П'єром Жене у фільмах "Місто втрачених дітей" (1995) і "Дуже довгі заручини" (2004); Денні Бойлом для фільму "Пляж" (2000); Федором Бондарчуком над "Сталінградом" (2014).

У своєму інтерв'ю Spirit & Flesh Бадаламенті описував, як він і Лінч вигадали "тему Лори Палмер".

"Девід прийшов до мого маленького кабінету навпроти Карнегі-холу та сказав: "У мене є ідея для шоу". Він сів поруч зі мною за піаніно та сказав: "Я ще нічого не знімав, але це відчуття, ніби ти в темному лісі, ухкає сова, пропливають хмари на тлі місяця й тихо віє вітер". Я почав натискати клавіші для вступного акорду, а він продовжив: "Красива неспокійна дівчина виходить з лісу та йде до камери". Я відтворив ці звуки. "І вона підходить ближче, і це досягає кульмінації, і…". Я продовжив музику, поки він продовжував розповідь. "І з цього моменту ми дозволили їй повернутися в темний ліс", — згадував композитор.

"Девід був приголомшений, як і я. Волосся на його руках стало дибки, а в очах стояли сльози: "Я бачу Твін Пікс. Я зрозумів", — сказав Лінч.

Раніше в США померла відома співачка Айрін (Ірен) Кара, яка виконала безперечний хіт 1980-х Flashdance… What a Feeling, написаний нею до фільму "Танець-спалах". Танцювальні сцени з фільму стали хітами, а пісня виборола "Оскар", "Золотий глобус" і "Греммі".