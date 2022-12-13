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Стиль жизни

Один ингредиент, который нужно исключить из средств по уходу за кожей этой зимой

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Фото: Getty Images | Уход за кожей зимой - очень важен

Оказалось, что ароматизаторы, которые добавляют в косметику, могут быть губительны для чувствительной кожи, и особенно зимой.

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Люди с чувствительно кожей зимой переживают не лучшее время. Кожа шелушится, пересыхает, краснеет и плохо реагирует даже на привычную косметику. Но оказалось, что один популярный ингредиент может провоцировать большинство проблем. Об этом пишет Refinery29.

На кожу зимой плохо влияет множество факторов: холодный ветер, мороз, воздух дома, иссушенный отоплением, помочь может косметика, но лучше выбирать лосьоны и кремы без ароматизаторов. Они также могут плохо влиять на кожу.

В TikTok хэштег #fragrancefreeskincare набрал 39,5 миллиардов просмотров и продолжает расти, и все, от скинфлюенсеров до дерматологов, превозносят достоинства отказа от ароматических отдушек в средствах по уходу за кожей, когда погода меняется.

К сожалению, некоторые из компонентов, которые обычно используются в ароматах (и в конечном итоге используются в средствах по уходу за кожей для маскировки запаха определенных ингредиентов), делают их распространенными аллергенами или раздражителями, объясняет специалист по разработке продуктов Шарлин Валледор.

Некоторые из наиболее распространенных ароматических аллергенов включают: корицу, изоэвгенол, лимонен и линалоол. По сути, эти ароматы могут вызывать негативные реакции на коже.

Этот ароматный ингредиент может быть очень приятным, но для многих оно может нарушить защитный барьер на коже, что приведет к покраснению, чувствительности и сухости кожи.

Повреждение защитного барьера кожи может привести к проникновению инородных и раздражающих веществ, вызывая дополнительные проблемы, такие как инфекции.

Самое неприятное в ароматах то, что, поскольку бренды не обязаны указывать ингредиенты, использованные для создания самого аромата, обычно в ингредиентах его просто обозначают наименованием "аромат" или "парфюм", не всегда есть возможность узнать, что именно таится в средстве по уходу и что именно может спровоцировать проблемы.

Однако это правило работает, не для всех. "У некоторых людей нет проблем с ароматами", — говорит доктор-дерматолог Айрис Рубин.

Косметика в любом случае будет иметь некий запах. Важно понимать, что запах компонентов не является причиной, почему стоит отказываться от того, или иного средства. Речь идет именно о ароматизаторе, который призван замаскировать сочетание запахов ингредиентов и часто используется, чтобы та, или иная уходовая косметика ассоциировалась с некоей косметической линией. Именно таких средств следует избегать, если вы чувствуете, что кожа после косметических процедур кажется стянутой и сухой. Вероятно, дело именно в ароматической добавке.

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