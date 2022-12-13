Один інгредієнт, який потрібно виключити із засобів догляду за шкірою цієї зими

Виявилося, що ароматизатори, які додають у косметику, можуть бути згубними для чутливої шкіри, і особливо взимку.

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Люди з чутливою шкірою взимку переживають не найкращий час. Шкіра лущиться, пересихає, червоніє та погано реагує навіть на звичну косметику. Але виявилось, що один популярний інгредієнт може провокувати більшість проблем. Про це пише Refinery29.

На шкіру взимку погано впливає безліч факторів: холодний вітер, мороз, повітря будинку, висушене опаленням. Допомогти може косметика, але краще вибирати лосьйони та креми без ароматизаторів. Вони можуть погано впливати на шкіру.

У TikTok хештег #fragrancefreeskincare набрав 39,5 мільярда переглядів і продовжує зростати, і всі, від скінфлюенсерів до дерматологів, показують переваги відмови від ароматичних інгредієнтів у засобах догляду за шкірою, коли погода змінюється.

На жаль, деякі з компонентів, які зазвичай використовуються в ароматах (і в кінцевому підсумку використовуються в засобах догляду за шкірою для маскування запаху певних інгредієнтів), роблять їх поширеними алергенами або подразниками, пояснює фахівчиня з розробки продуктів Шарлін Валледор.

Деякі з найпоширеніших ароматичних алергенів включають корицю, ізоевгенол, лимонен і ліналоол. По суті ці аромати можуть викликати негативні реакції на шкірі.

Цей ароматний інгредієнт може бути дуже приємним, але для багатьох він може порушити захисний бар'єр на шкірі, що призведе до почервоніння, чутливості й сухості шкіри.

Пошкодження захисного бар'єру шкіри може призвести до проникнення чужорідних і подразнювальних речовин, спричинюючи додаткові проблеми, такі як інфекції.

Найнеприємніше в ароматах те, що оскільки бренди не зобов'язані вказувати інгредієнти, використані для створення самого аромату, зазвичай в інгредієнтах його просто позначають найменуванням "аромат" або "парфум", і не завжди є можливість дізнатися, що саме приховується в засобі догляду й що може спровокувати проблеми.

Однак це правило працює не для всіх. "У деяких людей немає проблем із ароматами", — каже лікарка-дерматолог Айріс Рубін.

Косметика в будь-якому випадку матиме запах. Важливо розуміти, що запах компонентів не є причиною, чому варто відмовлятися від того чи іншого засобу. Йдеться саме про ароматизатор, який покликаний замаскувати поєднання запахів інгредієнтів і часто використовується, щоб та чи інша доглядова косметика асоціювалася з якоюсь косметичною лінією. Саме таких засобів слід уникати, якщо ви відчуваєте, що шкіра після косметичних процедур здається стягнутою та сухою. Ймовірно, річ саме в ароматичній добавці.

Раніше ми писали, який засіб є найважливішим для антивікового макіяжу та чудово маскує дрібні зморшки.