Последняя гавайская принцесса умерла в 96 лет

О смерти принцессы сообщила ее жена Вероника Гейл Кавананакоа.

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На 97-м году жизни скончалась Эбигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, которую называют последней принцессой Гавайев, сообщает Daily Mail. Женщина умерла в своем доме в Гонолулу, а рядом с ней находилась ее 69-летяя жена Вероника Гейл Кавананакоа.

О ее смерти было официально объявлено 12 декабря возле дворца Иолани, единственной королевской резиденции в Америке, где проживали гавайские монархи. Сейчас она служит в основном музеем.

"Эбигейл будут помнить за ее любовь к Гавайям и их жителям, и я буду скучать по ней всем сердцем", – говорится в заявлении Вероники.

Прадед Эбигейл был ирландским бизнесменом, сколотившим состояние на сахарных плантациях, и одним из крупнейших землевладельцев на Гавайях. Он был женат на Эбигейл Куайхелани Майпинепин Брайт. Их дочь Эбигейл Вахиикаахуула Кэмпбелл вышла замуж за принца Дэвида Кавананакоа, которого назвали наследником престола.

Их дочь Лидия Камакаеха Лилиуокулани Кавананакоа Моррис родила Эбигейл в браке с Уильямом Джеремайей Эллерброком.

После смерти принца его вдова усыновила их внучку, юную Эбигейл, что укрепило ее претензии на титул принцессы. В интервью журналу Honolulu Magazine в 2021 году она признала, что если бы монархия сохранилась, ее двоюродный брат Эдвард Кавананакоа мог бы стать правителем, а не она.

"Конечно, я была бы силой, стоящей за троном, в этом нет сомнений", – пошутила она.

Кавананакоа родилась в Гонолулу и получила образование в Пунахоу, престижной подготовительной школе. Она также посещала американскую школу в Шанхае и окончила женскую среднюю школу Нотр-Дам в Белмонте, Калифорния, где училась в интернате.

Кратковременно она была помолвлена с мужчиной, но большинство ее длительных отношений были с женщинами.

Известная семье и близким друзьям как "Кекау", она получила больше денег Кэмпбелла, чем кто-либо другой, и накопила траст на сумму около 215 миллионов долларов.

На протяжении многих лет ей удавалось финансировать различные дела, в том числе стипендии для коренных гавайских студентов, противодействие проекту железнодорожного транзита в Гонолулу, поддержку протестов против гигантского телескопа, пожертвование предметов, принадлежащих королю Калакауа и королеве Капиолани, для всеобщего обозрения, в том числе 14-каратный алмаз из кольца на мизинце короля и содержание дворца Иолани.

"Щедрость и пожертвования принцессы Эбигейл, являющейся давним благотворителем "Друзей Иолани Палас" и многих других организаций коренных жителей Гавайев, принесли большую пользу нашим жителям", – заявили сенатор Джарретт Кеохокалоле и член палаты представителей Дэниел Холт, лидеры гавайского собрания Законодательного собрания. г

"Ей всегда было любопытно, что люди будут делать за деньги", — сказал Джим Райт, который был ее личным адвокатом с 1998 года, пока она не уволила его в 2017 году во время ожесточенной судебной тяжбы за контроль над ее трастом.

Одним из увлечений покойной было разведение скаковых лошадей. Она была занесена в Зал славы американских квотерхорсов в 2018 году, при этом Американская ассоциация квотерхорсов отметила, что Эбигейл была "ведущей женщиной-заводчиком в отрасли за всю историю предприятия, которое принесло прибыль более 10 миллионов долларов".

Одна из ее лошадей, A Classic Dash, выиграла миллион долларов в 1993 году в All-American Futurity в Нью-Мексико.

Кавананакоа не имела официального титула, но был живым напоминанием о гавайской монархии и символом гавайской национальной идентичности, сохранившейся после того, как королевство было свергнуто американскими бизнесменами в 1893 году.

"Ее всегда называли принцессой среди гавайцев, потому что гавайцы признавали это происхождение. Гавайцы дорожат генеалогией. И, таким образом, с точки зрения генеалогии, она высокой королевской крови", – говорилось в интервью 2018 года Кимо Алама Кеаулана, доцента кафедры гавайского языка и обучения в Гонолулуском муниципальном колледже.

Поскольку есть другие оставшиеся потомки королевской семьи, которые не претендуют на какие-либо титулы, Кавананакоа считалась последней гавайской принцессой просто из-за ее богатства и почетного титула.

Напомним, в сентябре этого года скончалась самый долгоправящий монарх в истории Великобритании Елизавета II.