Остання гавайська принцеса померла у 96 років

Про смерть принцеси повідомила її дружина Вероніка Гейл Кавананакоа.

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На 97-му році життя померла Ебігейл Кіноїкі Кекауліке Кавананакоа, яку називають останньою принцесою Гаваїв, повідомляє Daily Mail. Жінка померла у своєму будинку в Гонолулу, а поряд із нею перебувала її 69-річна дружина Вероніка Гейл Кавананакоа.

Про її смерть було офіційно оголошено 12 грудня біля палацу Іолані, єдиної королівської резиденції в Америці, де мешкали гавайські монархи. Нині вона служить переважно музеєм.

"Ебігейл пам'ятатимуть за її любов до Гаваїв і їхніх мешканців, і я сумуватиму за нею всім серцем", — ідеться в заяві Вероніки.

Прадід Ебігейл був ірландським бізнесменом, який створив статки на цукрових плантаціях, і одним із найбільших землевласників на Гаваях. Він був одружений із Ебігейл Куайхелані Майпінепін Брайт. Їхня дочка Ебігейл Вахікауаула Кемпбелл вийшла заміж за принца Девіда Кавананакоа, якого назвали спадкоємцем престолу.

Їхня донька Лідія Камакаєха Ліліуокулані Кавананакоа Морріс народила Ебігейл у шлюбі з Вільямом Джеремаєю Еллерброком.

Після смерті принца його вдова всиновила їхню онучку, юну Ебігейл, що зміцнило її претензії на титул принцеси. В інтерв'ю журналу Honolulu Magazine у 2021 році вона визнала, що якби монархія збереглася, її двоюрідний брат Едвард Кавананакоа міг би стати правителем, а не вона.

"Звичайно, я була б силою, що стоїть за троном, у цьому немає сумнівів", — пожартувала вона.

Кавананакоа народилася в Гонолулу та здобула освіту в Пунахоу, престижній підготовчій школі. Вона також відвідувала американську школу в Шанхаї та закінчила жіночу середню школу Нотр-Дам у Белмонті, Каліфорнія, де навчалася в інтернаті.

Короткочасно вона була заручена з чоловіком, але більшість її тривалих стосунків були з жінками.

Відома сім'ї та близьким друзям як "Кекау", вона отримала більше грошей Кемпбелла, ніж будь-хто інший, і накопичила траст на суму близько 215 мільйонів доларів.

Протягом багатьох років їй вдавалося фінансувати різні справи, у тому числі стипендії для корінних гавайських студентів, протидію проєкту залізничного транзиту в Гонолулу, підтримку протестів проти гігантського телескопа, пожертвування предметів, що належать королю Калакауа та королеві Капіолані, для загального огляду, в тому числі 14-каратний алмаз із каблучки на мізинці короля, та утримання палацу Іолані.

"Щедрість і пожертвування принцеси Ебігейл, яка є давньою благодійницею "Друзів Іолані Палас" і багатьох інших організацій корінних жителів Гаваїв, принесли велику користь нашим жителям", — заявили сенатор Джарретт Кеохокалоле та член палати представників Деніел Голт, лідери гавайських Законодавчих зборів.

"Їй завжди було цікаво, що люди робитимуть за гроші", — сказав Джим Райт, який був її особистим адвокатом із 1998 року, поки вона не звільнила його у 2017 році під час запеклої судової тяганини за контроль над її трастом.

Одним із захоплень покійної було розведення скакових коней. Вона була занесена до Зали слави американських квотерхорсів у 2018 році, водночас Американська асоціація квотерхорсів зазначила, що Ебігейл була "провідною жінкою-конярем у галузі за всю історію підприємства, яке принесло прибуток понад 10 мільйонів доларів".

Одна з її коней, A Classic Dash, виграла мільйон доларів у 1993 році в All-American Futurity в Нью-Мексико.

Кавананакоа не мала офіційного титулу, але була живим нагадуванням про гавайську монархію та символом гавайської національної ідентичності, що збереглася після того, як королівство було повалене американськими бізнесменами в 1893 році.

"Її завжди називали принцесою серед гавайців, тому що гавайці визнавали це походження. Гавайці дорожать генеалогією. І, отже, з погляду генеалогії, вона високої королівської крові", — йшлося в інтерв'ю 2018 року Кімо Алама Кеаулана, доцента кафедри гавайської мови навчання в Гонолулуському муніципальному коледжі.

Оскільки є інші нащадки королівської сім'ї, які не претендують на будь-які титули, Кавананакоа вважалася останньою гавайською принцесою просто через її багатство та почесний титул.

Нагадаємо, у вересні цього року помер монарх, який правив найдовше за всю історію Великобританії, — Єлизавета II.