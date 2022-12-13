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The Wall Street Journal впервые возглавит женщина

Эмма Такер, Эмма Такер возглавит The Wall Street Journal, The Wall Street Journal впервые возглавит женщину
Фото: The Wall Street Journal | Эмма Такер

Ранее она работала в The Sunday Times и Financial Times.

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Американскую популярную газету The Wall Street Journal впервые возглавит женщина. Об этом сообщает News Corp.

Шеф-редактором издания о политике, экономике и культуре станет британская журналистка Эмма Такер. В настоящее время она работает в штате The Sunday Times. Однако с 1 февраля 2023 года возглавит американскую деловую газету.

Между тем, нынешний руководитель The Wall Street Journal Мэтт Мюррей перейдет на новую должность внутри News Corp — компания, которая является владелицей WSJ и Sunday Times. Главред возглавлял газету с лета 2018 года.

"Как давняя поклонница и читательница гениальной журналистики The Wall Street Journal, для меня великая честь редактировать эту замечательную газету. Не могу дождаться начала сотрудничества со всей командой журнала и моими новыми коллегами из Dow Jones, которые за последние годы так много сделали для публикации важных журналистских материалов и установки новых рекордов", — отметила Эмма Такер, кандидатура которой была единогласно одобрена специальным комитетом издания.

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Эмма Такер
Фото: The Wall Street Journal

Будущая шеф-редактор деловой газеты получила образование в Оксфордском университете. Журналистский путь начала в Лондоне в редакции Financial Times.

По данным News Corp, за время работы Эммы Такер цифровая читательская аудитория The Sunday Times выросла более чем вдвое.

Напомним, ведущие мировые издания предоставили украинцам бесплатный доступ к своим платным материалам в начале полномасштабного вторжения.