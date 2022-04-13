Ведущие мировые СМИ открыли бесплатный доступ для украинцев

Бесплатную подписку позволяют оформить The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist и Financial Times.

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Зарубежные СМИ во время войны предоставили украинцам бесплатный доступ к своим электронным версиям, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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The Washington Post. Американское издание впервые пошло на такой шаг. Газета пока не уточняет, на какой период действует бесплатный доступ.

The Wall Street Journal. Издание также предоставляет бесплатный доступ для пользователей из Украины, в том числе в странах, где есть большое количество украинских беженцев. Это издание также не уточняет, сколько будет длиться бесплатный период.

The Economist. За последний месяц издание стало публиковать вдвое больше статей на сайте, все они в бесплатном доступе для украинских пользователей.

Financial Times. Издание предоставило бесплатный доступ к своим ключевым репортажам всем читателям из Украины.

Чтобы оформить бесплатный доступ, нужно зарегистрироваться на сайте издания, выбрать регион "Украина". Если вы за границей, необходимо установить VPN, указав в нем регион "Украина".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ЕС поможет украинским операторам сохранить бесплатную связь во время войны. 8 апреля операторы мобильной связи из ЕС и Украины подписали соглашение о координации по обеспечению международной связи во время войны. 27 организаций договорились о скоординированных действиях для обеспечения и стабилизации роуминга, а также звонков между Украиной и Евросоюзом. Операторы обязались добровольно снизить тарифы на роуминг и другие сборы, которые они взимают друг с друга для обеспечения международных звонков — это сократит дополнительные расходы для европейских и украинских операторов, позволяя каждому покрыть расходы. В то же время операторы из Украины должны обеспечить своим абонентам преимущества от этого соглашения.

"Снимая взаимные ограничения, украинским операторам проще предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском Союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине. Таким образом, в эти трудные времена на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка", — отметила докладчик Европарламента Анжелика Винциг.