Провідні світові ЗМІ відкрили безплатний доступ для українців

Безкоштовну передплату дозволяють оформити The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist і Financial Times.

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Закордонні ЗМІ під час війни надали українцям безкоштовний доступ до своїх електронних версій, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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The Washington Post. Американське видання вперше пішло на такий крок. Газета поки що не уточнює, на який період діє безплатний доступ.

The Wall Street Journal. Видання також надає безплатний доступ для користувачів із України, зокрема у країнах, де є велика кількість українських біженців. Це видання також не уточнює, скільки триватиме безплатний період.

The Economist. За останній місяць видання почало публікувати вдвічі більше статей на сайті, усі вони в безплатному доступі для українських користувачів.

Financial Times. Видання надало безплатний доступ до своїх ключових репортажів усім читачам із України.

Щоб оформити безплатний доступ, потрібно реєструватися на сайті видання, обрати регіон "Україна". Якщо ви за кордоном, необхідно встановити VPN, вказавши регіон "Україна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ЄС допоможе українським операторам зберегти безплатний зв'язок під час війни. 8 квітня оператори мобільного зв'язку з ЄС та України підписали угоду про координацію щодо забезпечення міжнародного зв'язку під час війни. 27 організацій домовилися про скоординовані дії для забезпечення та стабілізації роумінгу, а також дзвінків між Україною та Євросоюзом. Оператори зобов'язалися добровільно знизити тарифи на роумінг та інші збори, які вони стягують одне з одним для забезпечення міжнародних дзвінків – це скоротить додаткові витрати для європейських і українських операторів, що дозволяє кожному покрити витрати. Водночас оператори з України повинні забезпечити своїм абонентам переваги від цієї угоди.

"Знімаючи взаємні обмеження, українським операторам простіше пропонувати своїм клієнтам безплатний роумінг у Європейському Союзі, полегшуючи їм можливість залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю та друзями в Україні. Таким чином, у ці скрутні часи на них не лягає додаткове фінансове навантаження", — зазначила доповідачка Європарламенту Анжеліка Вінціг.