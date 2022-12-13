Раніше вона працювала у The Sunday Times та Financial Times.

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Американську популярну газету The Wall Street Journal уперше очолить жінка. Про це повідомляє News Corp.

Шеф-редактором видання про політику, економіку та культуру стане британська журналістка Емма Такер. Наразі вона працює в штаті The Sunday Times. Проте з 1 лютого 2023 очолить американську ділову газету.

Тим часом теперішній очільник The Wall Street Journal Метт Мюррей перейде на нову посаду всередині News Corp — компанія, яка є власницею WSJ та Sunday Times. Головред очолював газету з літа 2018 року.

"Як давня шанувальниця і читачка геніальної журналістики The Wall Street Journal, для мене велика честь редагувати цю чудову газету. Не можу дочекатися початку співпраці з усією командою журналу та моїми новими колегами з Dow Jones, які за останні роки так багато зробили для публікації важливих журналістських матеріалів та встановлення нових рекордів", — зазначила Емма Такер, кандидатура якої була одноголосно схвалена спеціальним комітетом видання.

[ + – ] Емма Такер Фото: The Wall Street Journal

Майбутня шеф-редакторка ділової газети здобула освіту в Оксфордському університеті. Журналістський шлях почала у Лондоні в редакції Financial Times.

За даними News Corp, за час роботи Емми Такер цифрова читацька аудиторія The Sunday Times зросла більш ніж удвічі.

Нагадаємо, провідні світові видання надали українцям безкоштовний доступ до своїх платних матеріалів на початку повномасштабного вторгнення.