Принц Гарри и Меган Маркл показали новые фото с детьми

Ранее они тщательно скрывали их лица и почти не показывали фото с Арчи и Лилибет.

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Принц Гарри и Меган Маркл продолжают пиарить свой документальный сериал от Netflix и показывают трейлер новой серии, которая должна выйти 15 декабря. Теперь зрителей привлекают снимками детей.

Герцоги Сассекские показали несколько фото и видео с Лилибет и Арчи, которые были сделаны уже после их отъезда в США.

[ + – ] Принц Гарри и Меган маркл с детьми Фото: Скриншот

Ранее они нечасто радовали поклонников настолько личными снимками, и говорили о том, что хотят оградить детей от излишнего влияния СМИ, но, видимо, многомиллионный контракт с Netflix внес коррективы в их политику конфиденциальности.

Фото: Скриншот

[ + – ] Видео с детьми принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

По словам Меган Маркл, сняв сериал, они с Гарри хотели показать миру собственную историю любви и рассказать свою версию событий, которые заставили их покинуть королевскую жизнь.

В новых сериях, как анонсировали Меган и Гарри, зрителям расскажут о семейных неурядицах, газлайтинге и отречении от королевских обязанностей.

В фрагментах, которые показали в трейлере, можно услышать прямое обвинение королевской семьи из уст принца Гарри. Он сказал: "Они были готовы лгать, чтобы защитить моего брата, но они никогда не были готовы сказать правду, чтобы защитить нас".

Также в новых сериях пара объяснит, почему решила отречься от королевских обязанностей: они хотели свободы, спокойной семейной жизни и прочих радостей рядовых жителей дорогого района города Монтесито, где пара приобрела особняк за 14 миллионов долларов.

Ранее инсайдеры сообщили, что принц Уильям никогда не будет смотреть сериал своего брата, и попросил друзей не комментировать и не "объявлять войну" принцу Гарри, даже если их сильно возмутит, показанное в сериале.