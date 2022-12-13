Принц Уильям пообещал никогда не смотреть сериал своего брата и Меган Маркл

И попросил своих друзей "не мстить" принцу Гарри за те колкости, которые он отпускает в адрес королевской семьи.

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Сериал Netflix про жизнь принца Гарри и Меган Маркл продолжает оставаться самой обсуждаемой темой в таблоидах. И больше всего читателей интересует, какова будет реакция королевской семьи. По официальной информации все упоминаемые принцем Гарри и его женой, сериал игнорируют. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям, как сообщают источники в Букингемском дворце, "никогда" не будет смотреть сериал от Netflix и уже попросил своих друзей не мстить принцу Гарри и Меган Маркл за колкости, отпущенные в адрес его семьи. Потому что он "смотрит в будущее" и намерен "продолжить работу", утверждают источники.

Король Карл III и королева-консорт тоже не будут его смотреть, но, по слухам, они в курсе заголовков и общих тем.

[ + – ] Трейлер сериала принца Гарри и Меган Маркл

Несмотря на трения между братьями, они по-прежнему будут отправлять рождественские подарки детям друг друга, но обмена подарками между взрослыми не будет.

Друг принца Уильяма сказал: "Он говорит, что никогда не будет его смотреть, и я точно знаю, что не будет". Другой источник подтвердил заявление: "Так и будет".

Гарри, по его словам, надеялся, что его брат и его отец, король Карл, посмотрев документальный сериал, лучше поймут, через что "пришлось пройти ему и Меган". Но этого, как видно, не случится.

Хотя королевская семья не прокомментировала сериал Netflix, королевские инсайдеры заявили, что они особенно расстроены критикой шоу в адрес покойной королевы Елизаветы и ее наследия Содружества, которое называлось в сериале "Империя 2.0".

Между тем, королевские источники отвергли заявления Меган о том, что она была совершенно не готова к королевской жизни, назвав это "полной ложью".

Герцогиня Сассекская утверждала в сериале, что она понятия не имела, о многих вещах, ей приходилось искать в Google национальный гимн, и она не знала, как сделать реверанс, смущенно продемонстрировав свою первую попытку, к ее явному дискомфорту ее мужа.

[ + – ] Меган Маркл демонстрирует "реверанс" Фото: Скриншот

Но королевский источник сообщил Sunday Times, что на самом деле Меган получила досье из 30 пунктов о ее будущей роли от тогдашнего личного секретаря Гарри Эда Лейна Фокса за шесть месяцев до их свадьбы и список экспертов, которые могли бы ей помочь.

Еще одно утверждение, которое было поставлено под сомнение, заключается в том, что Меган сказали, что она не может пригласить на свою свадьбу свою племянницу Эшли Хейл, дочь своей бывшей сводной сестры Саманты Маркл.

"Этого просто не произошло. Мы никогда не давали никаких советов, руководств или указаний относительно того, кому из ее семьи или друзей следует или не следует приходить на ее свадьбу. Я очень хорошо помню, как Меган говорила, что у нее есть племянница, которую она хотела бы пригласить при других обстоятельствах, но она не хотела ее приглашать, потому что это подвергло бы ее пристальному вниманию СМИ", — сообщил источник.

[ + – ] Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

По словам друзей, часть документального сериала, которая, по словам друзей, больше всего расстроила принца Уильяма, заключалась в том, что Гарри предложил своему брату жениться на Кейт, потому что она "соответствует шаблону", а не по любви.

Гарри сказал в документальном фильме: "Я думаю, что для многих людей в Семье, особенно у мужчин, может быть искушение или стремление выйти замуж, или жениться на ком-то, кто подходит под шаблон, а не за того, с кем вам, возможно, суждено быть". Делается выбор между головой и сердцем. И моя мама, безусловно, принимала большинство своих решений — если не все — от всего сердца. А я сын своей матери".

[ + – ] Фото принца Гарри с друзьями, но без брата Фото: Скриншот/Netflix

Опрос, проведенный газетой Mail on Sunday, показал, что 44% людей считают, что принцу Гарри и Меган Маркл следует лишиться своих титулов, и только 19% с этим не согласны.

Аналогичная пропорция, 42 процента, считает, что Гарри следует исключить из линии преемственности, а 23 процента не согласны.

Почти треть, 28 процентов, считают, что им следует запретить присутствовать на коронации короля Карла III, при этом 31 процент не согласны.

Напомним, в недавнем трейлере скандального сериала были показаны свадебные фото с торжества принца Гарри и Меган Маркл. Но создалось впечатление, что на вечеринке в Букингемском дворце не было принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Хотя они там, несомненно, присутствовали. Уильяма не было даже на снимке Гарри с его близкими друзьями.