Без Кейт и Уильяма. Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото со своей свадьбы

Свадьба герцогов Сассекских будет показана в новых сериях их проекта Netflix, но создается впечатление, что Уильяма и Кейт вовсе не было на приеме в Виндзорском замке.

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Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали новые кадры со своей роскошной свадьбы 2018 года. А точнее, со свадебной вечеринки, которая прошла в Виндзорском замке. Но ни на одном снимке нет принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл исполнили свой первый танец под Land Of A Thousand Dances, соул-хита, записанного Крисом Кеннером в 1962 году. В клипе о приеме 2018 года Меган сказала: "Я просто очень хотела, чтобы музыка была веселой. Даже наш первый танец".

[ + – ] Новый трейлер сериала о Гарри и Меган

На фото и видео есть сэр Элтон Джон, друг покойной принцессы Дианы, партнерша Меган по сериалу "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер и ее подруга, канадский модный стилист Джессика Малруни.

Есть и снимок принца Гарри с его друзьями, но ни на одном снимке нет его брата, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Не смотря на тот факт, что Уильям был шафером на свадьбе брата.

[ + – ] Принц Гарри с друзьями на свадьбе в 2018 году Фото: Скриншот/Netflix

[ + – ] Меган Маркл и Элтон Джон Фото: Скриншот/Netflix

Поклонники отметили, что создается впечатление, будто Уильяма и Кейт и вовсе не было в Виндзорском замке на свадебной вечеринке.

Тогда принцы Гарри и Уильям еще не поссорились, они были дружны до Мегзита, но сейчас, после выхода сериала Netflix, эксперты полагают, что братья никогда не помирятся.

И главной причиной является тот факт, что материалы для сериала Меган Маркл и принц Гарри стали записывать до того, как официально ушли с поста старших членов королевской семьи.

Видеоматериал они начали готовить еще в марте 2020 года — почти за 12 месяцев до того, как они официально ушли с поста.

"Гарри постоянно говорил, что защищал свою бабушку, неоднократно подчеркивал, насколько он уважает ее, и исключил ее из своих заявлений о расизме. И все же это то, что они планировали все это время? Это ужасно", — отметил неназванный источник, близкий к королевской семье.

Герцог и герцогиня Сассекские подписали выгодные сделки на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов с Netflix и Spotify после ухода из королевской семьи.

[ + – ] Первый танец принца Гарри и Меган Маркл на их свадьбе в 2018 году Фото: Скриншот/Netflix

В первых трех эпизодах сериала из шести частей Гарри уже обвинил членов королевской семьи в "огромном уровне бессознательной предвзятости" и сговоре со СМИ, которые якобы хотели "уничтожить" Меган, а также упомянул о пренебрежительном отношении его отца и брата к его выбору невесты.

Королевские эксперты уже заявили, что Гарри лжет. А принц Уильям сразу дал понять, что комментировать скандальный сериал не будет. В день выхода проекта, он записал видеообращение, в котором рассказал о гибели его близкого друга, который занимался защитой диких животных в Африке.

А Кейт Миддлтон появилась в шикарном образе, анонсировав концерт рождественских гимнов, который пройдет на следующей неделе.