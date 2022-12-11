Без Кейт та Вільяма. Меган Маркл та принц Гаррі показали нові фото зі свого весілля

Весілля герцогів Сассекських буде показано в нових серіях їхнього проєкту Netflix, але складається враження, що Вільяма та Кейт зовсім не було на прийомі у Віндзорському замку.

Related video

Герцог та герцогиня Сассекські опублікували нові кадри зі свого розкішного весілля 2018 року. А точніше, з весільної вечірки, що відбулася у Віндзорському замку. Але на жодному знімку немає принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що принц Гаррі та Меган Маркл виконали свій перший танець під Land Of A Thousand Dances, соул-хіта, записаного Крісом Кеннером у 1962 році. У кліпі про прийом 2018 року Меган сказала: "Я просто дуже хотіла, щоб музика була веселою. Навіть наш перший танець".

[ + – ] Новий трейлер серіалу про Гаррі та Меган

На фото та відео є сер Елтон Джон, друг покійної принцеси Діани, партнерка Меган за серіалом "Форс-мажори" Ебігейл Спенсер та її подруга, канадська модна стилістка Джесіка Малруні.

Є знімок принца Гаррі з його друзями, але на жодному знімку немає його брата, принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Не зважаючи на те, що Вільям був шафером на весіллі брата.

[ + – ] Принц Гаррі з друзями на весіллі у 2018 році Фото: Скриншот/Netflix

[ + – ] Меган Маркл та Елтон Джон Фото: Скриншот/Netflix

Шанувальники зазначили, що складається враження, ніби Вільяма та Кейт і зовсім не було у Віндзорському замку на весільній вечірці.

Тоді принци Гаррі та Вільям ще не посварилися, вони були дружні до Мегзіта, але зараз після виходу серіалу Netflix експерти вважають, що брати ніколи не помиряться.

І головною причиною є той факт, що матеріали для серіалу Меган Маркл та принц Гаррі почали записувати до того, як офіційно пішли з посади старших членів королівської родини.

Відеоматеріали почали готувати ще в березні 2020 року — майже за 12 місяців до того, як вони офіційно пішли з поста.

"Гаррі постійно казав, що захищав свою бабусю, неодноразово наголошував, наскільки він поважає її, і виключив її зі своїх заяв про расизм. І все ж таки це те, що вони планували весь цей час? Це жахливо", — зазначило неназване джерело, близьке до королівської сім'ї.

Герцог і герцогиня Сассекські підписали вигідні угоди на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів з Netflix та Spotify після відходу з королівської родини.

[ + – ] Перший танець принца Гаррі та Меган Маркл на їхньому весіллі у 2018 році. Фото: Скриншот/Netflix

У перших трьох епізодах серіалу з шести частин Гаррі вже звинуватив членів королівської родини у "величезному рівні несвідомої упередженості" та змові зі ЗМІ, які нібито хотіли "знищити" Меган, а також згадав про зневажливе ставлення його батька та брата до його вибору нареченої.

Королівські експерти вже заявили, що Гаррі бреше. А принц Вільям одразу дав зрозуміти, що коментувати скандальний серіал не буде. У день виходу проекту він записав відеозвернення, в якому розповів про загибель його близького друга, який займався захистом диких тварин в Африці.

А Кейт Міддлтон з'явилася у шикарному образі, анонсувавши концерт різдвяних гімнів, який відбудеться наступного тижня.