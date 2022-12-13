Принц Вільям пообіцяв ніколи не дивитися серіал свого брата й Меган Маркл

І попросив своїх друзів "не мстити" принцові Гаррі за ті шпильки, які він відпускає на адресу королівської родини.

Related video

Серіал Netflix про життя принца Гаррі та Меган Маркл продовжує залишатися обговорюваною темою в таблоїдах. І найбільше читачів цікавить, якою буде реакція королівської родини. За офіційною інформацією, всі згадані принцом Гаррі та його дружиною серіал ігнорують. Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям, як повідомляють джерела в Букінгемському палаці, "ніколи" не дивитиметься серіал від Netflix і вже попросив своїх друзів не мстити принцу Гаррі та Меган Маркл за шпильки, відпущені на адресу його родини. Тому що він "дивиться в майбутнє" та має намір "продовжити роботу", стверджують джерела.

Король Карл III і королева-консорт теж не дивитимуться його, але, за чутками, вони в курсі заголовків і загальних тем.

[ + – ] Трейлер серіалу принца Гаррі та Меган Маркл

Незважаючи на суперечки між братами, вони, як і раніше, відправлятимуть різдвяні подарунки дітям один одного, але обміну подарунками між дорослими не буде.

Друг принца Вільяма сказав: "Він каже, що ніколи не буде його дивитися, і я точно знаю, що не буде". Інше джерело підтвердило заяву: "Так і буде".

Гаррі, за його словами, сподівався, що його брат і його батько, король Карл, подивившись документальний серіал, краще зрозуміють, через що "довелося пройти йому та Меган". Але цього, мабуть, не станеться.

Хоча королівська родина не прокоментувала серіал Netflix, королівські інсайдери заявили, що вони особливо засмучені критикою шоу на адресу покійної королеви Єлизавети та її спадщини Співдружності, яку серіал назвав "Імперія 2.0".

Водночас королівські джерела відкинули заяви Меган про те, що вона була зовсім не готова до королівського життя, назвавши це "повною брехнею".

Герцогиня Сассекська стверджувала в серіалі, що вона гадки не мала про багато речей, їй доводилося шукати в Google національний гімн, і вона не знала, як зробити реверанс, зніяковіло продемонструвавши свою першу спробу, що викликало явний дискомфорт у її чоловіка.

[ + – ] Меган Маркл демонструє "реверанс" Фото: Скриншот

Але королівське джерело повідомило Sunday Times, що насправді Меган отримала досьє з 30 пунктами про її майбутню роль від тодішнього особистого секретаря Гаррі Еда Лейна Фокса за шість місяців до їхнього весілля та список експертів, які могли б їй допомогти.

Ще одне твердження, яке було поставлене під сумнів, полягає в тому, що Меган сказали, що вона не може запросити на своє весілля свою племінницю Ешлі Гейл, дочку своєї колишньої зведеної сестри Саманти Маркл.

"Цього просто не сталося. Ми ніколи не давали жодних порад, посібників чи вказівок щодо того, кому з її сім'ї чи друзів слід чи не слід приходити на її весілля. Я дуже добре пам'ятаю, як Меган говорила, що має племінницю, яку вона хотіла б запросити за інших обставин, але вона не хотіла її запрошувати, тому що це піддало б її пильній увазі ЗМІ", — повідомило джерело.

[ + – ] Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

За словами друзів, частина документального серіалу, яка, за словами друзів, найбільше засмутила принца Вільяма, полягала в тому, що Гаррі запропонував своєму братові одружитися з Кейт, тому що вона "відповідає шаблону", а не через любов.

Гаррі сказав у документальному фільмі: "Я думаю, що для багатьох людей у Сім'ї, особливо в чоловіків, може бути спокуса чи прагнення вийти заміж або одружитися з кимось, хто підходить під шаблон, а не з тим, із ким вам, можливо, судилося бути. Робиться вибір між головою та серцем. І моя мама, безумовно, ухвалювала більшість своїх рішень — якщо не всі — від щирого серця. А я син своєї матері”.

[ + – ] Фото принца Гаррі з друзями, але без брата Фото: Скриншот/Netflix

Опитування, проведене газетою Mail on Sunday, показало, що 44% людей вважають, що принцу Гаррі та Меган Маркл слід втратити свої титули, і лише 19% із цим не згодні.

Аналогічна пропорція, 42 відсотки, вважає, що Гаррі слід виключити з лінії наступності, а 23 відсотки не згодні.

Майже третина, 28 відсотків, вважають, що їм слід заборонити бути присутніми на коронації короля Карла III, водночас 31 відсоток не згоден.

Нагадаємо, у нещодавньому трейлері скандального серіалу були показані весільні фото з урочистостей принца Гаррі та Меган Маркл. Але склалося враження, що на вечірці в Букінгемському палаці не було принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Хоча вони там, безперечно, були присутніми. Вільяма не було навіть на знімку Гаррі з його близькими друзями.