Принц Гаррі та Меган Маркл показали нові фото з дітьми

Раніше вони ретельно приховували їхні обличчя та майже не показували фото з Арчі та Лілібет.

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Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують піарити свій документальний серіал від Netflix та показують трейлер нової серії, яка має вийти 15 грудня. Наразі глядачів приваблюють знімками дітей.

Герцоги Сассекські показали кілька фото та відео з Лілібет та Арчі, які зроблені вже після їхнього від'їзду до США.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Скриншот

Раніше вони нечасто радували шанувальників настільки особистими знімками і говорили про те, що хочуть захистити дітей від зайвого впливу ЗМІ, але, мабуть, багатомільйонний контракт із Netflix вніс корективи до їхньої політики конфіденційності.

Фото: Скриншот

[ + – ] Відео з дітьми принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

За словами Меган Маркл, знявши серіал, вони з Гаррі хотіли показати світові власну історію кохання та розповісти свою версію подій, які змусили їх залишити королівське життя.

У нових серіях, як анонсували Меган і Гаррі, глядачам розкажуть про сімейні негаразди, газлайтинг і зречення королівських обов'язків.

У фрагментах, які показали у трейлері, можна почути пряме звинувачення королівської родини із вуст принца Гаррі. Він сказав: "Вони були готові брехати, щоб захистити мого брата, але вони ніколи не були готові сказати правду, щоб захистити нас".

Також у нових серіях пара пояснить, чому вирішила зректися королівських обов'язків: вони хотіли свободи, спокійного сімейного життя та інших радостей пересічних мешканців дорогого району міста Монтесіто, де пара придбала особняк за 14 мільйонів доларів.

Раніше інсайдери повідомили, що принц Вільям ніколи не дивитиметься серіал свого брата, і попросив друзів не коментувати і не "оголошувати війну" принцу Гаррі, навіть якщо їх сильно обурить показане в серіалі.