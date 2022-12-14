14 декабря 2022 года: пророка Наума - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть во время учебы и оставлять книгу открытой.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чествует святого Наума – одного из 12 малых пророков. Он считался покровителем учеников, за что его и прозвали Грамотником. Раньше на эту дату выпадал День учителя.
В Украине 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Что нельзя делать 14 декабря?
► есть во время учебы
► оставлять книгу открытой
Народные поверья и приметы:
► говорили: "Придет Наум — наведет на ум"
► издавна на Наума учителям делали всевозможные подарки
► в старину этот день считался благоприятным, чтобы отдавать детей в обучение
День ангела празднуют:
Наум, Филарет, Порфирий, Анания
Родились сегодня:
1503 — Нострадамус (Мишель де Нотрдам; ум. 1566), французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель
А также в этот день:
1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН
1987 — в США состоялась премьера мультсериала "Черепашки-ниндзя"
1998 — начала вещание радиостанция "Наше радио"