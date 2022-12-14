14 декабря 2022 года: пророка Наума - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть во время учебы и оставлять книгу открытой.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чествует святого Наума – одного из 12 малых пророков. Он считался покровителем учеников, за что его и прозвали Грамотником. Раньше на эту дату выпадал День учителя.

В Украине 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Что нельзя делать 14 декабря?

► есть во время учебы

► оставлять книгу открытой

Народные поверья и приметы:

► говорили: "Придет Наум — наведет на ум"

► издавна на Наума учителям делали всевозможные подарки

► в старину этот день считался благоприятным, чтобы отдавать детей в обучение

День ангела празднуют:

Наум, Филарет, Порфирий, Анания

Родились сегодня:

1503 — Нострадамус (Мишель де Нотрдам; ум. 1566), французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель

А также в этот день:

1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН

1987 — в США состоялась премьера мультсериала "Черепашки-ниндзя"

1998 — начала вещание радиостанция "Наше радио"