14 грудня 2022 року: пророцтво Наума — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти під час навчання та залишати книгу відкритою.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує святого Наума – одного з 12 малих пророків. Він вважався покровителем учнів, за що його прозвали Грамотником. Раніше на цю дату припадав День учителя.
В Україні 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Що не можна робити 14 грудня?
► їсти під час навчання
► залишати книгу відкритою
Народні повір'я та прикмети:
► говорили: "Прийде Наум — наведе на розум"
► здавна на Наума вчителям робили всілякі подарунки
У цей день вшановується пам'ять Святого Хреста.
День ангела святкують:
Наум, Філарет, Порфирій, Ананія
Народилися сьогодні:
1503 — Нострадамус (Мішель де Нострдам; пом. 1566), французький лікар, алхімік, поет, астролог і провісник
А також у цей день:
1955 — Австрія, Албанія, Болгарія, Угорщина, Йорданія, Ірландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Лаос, Лівія, Непал, Португалія, Румунія, Фінляндія, Цейлон прийняті в ООН
1987 — у США відбулася прем'єра мультсеріалу "Черепашки-ніндзя"
1998 — почала мовлення радіостанція "Наше радіо"