14 грудня 2022 року: пророцтво Наума — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти під час навчання та залишати книгу відкритою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує святого Наума – одного з 12 малих пророків. Він вважався покровителем учнів, за що його прозвали Грамотником. Раніше на цю дату припадав День учителя.

В Україні 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Що не можна робити 14 грудня?

► їсти під час навчання

► залишати книгу відкритою

Народні повір'я та прикмети:

► говорили: "Прийде Наум — наведе на розум"

► здавна на Наума вчителям робили всілякі подарунки

У цей день вшановується пам'ять Святого Хреста.

День ангела святкують:

Наум, Філарет, Порфирій, Ананія

Народилися сьогодні:

1503 — Нострадамус (Мішель де Нострдам; пом. 1566), французький лікар, алхімік, поет, астролог і провісник

А також у цей день:

1955 — Австрія, Албанія, Болгарія, Угорщина, Йорданія, Ірландія, Іспанія, Італія, Камбоджа, Лаос, Лівія, Непал, Португалія, Румунія, Фінляндія, Цейлон прийняті в ООН

1987 — у США відбулася прем'єра мультсеріалу "Черепашки-ніндзя"

1998 — почала мовлення радіостанція "Наше радіо"