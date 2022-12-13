Дочь российского олигарха Гуцериева развелась через год после шикарной свадьбы за миллионы долларов

За год замужней жизни в прессу так и не просочилась информация о таинственном муже Софии Гуцериевой.

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Дочь миллиардера Михаила Гуцериева, 31-летняя София, развелась через год после того, как сыграла роскошную свадьбу. На торжество, ее отец, российский миллиардер Михаил Гуцериев, по слухам потратил миллионы долларов. Об этом сообщает StarHit.

Мужем Софии Гуцериевой год назад стал Ингор Патиев, загадочный молодой человек, про которого неизвестно практически ничего. Не было даже известно, где невеста и жених познакомились. Известно, что София и Ингор — ровесники, оба родились в 1991 году. Организаторы свадьбы также сообщали, что именно он придумал концепцию свадьбы и просил устроить роскошное торжество.

Однако снимать свадьбу гостям не рекомендовалось. В Сети было лишь несколько фото.

[ + – ] София Гуцериева была в платье за 1,5 миллиона долларов от Elie Saab Фото: Соцсети

Свадьба дочки олигарха Гуцериева стала настоящей сенсацией 2021 года. Потому как счастливый отец, по слухам потратил на нее баснословные деньги. Для украшения свадебного зала привезли несколько фур живых цветов, которые специально доставили в Москву из разных стран мира. Декорированием занимались триста флористов.

[ + – ] Цветами зал украшали 300 флористов Фото: Соцсети

На торжество пригласили более 350 человек, для которых выступали Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валерия, Зиверт, Стас Михайлов и Григорий Лепс. А свадебный торт был сделан в виде замка.

[ + – ] Свадебный торт был в виде замка Фото: Соцсети

София была в роскошном платье Elie Saab с четырехметровым шлейфом, украшенном драгоценными камнями. Платье дизайнер создал в единственном экземпляре.

[ + – ] Свадьба дочери Михаила Гуцериева поражала размахом Фото: Соцсети

Его приблизительная стоимость – около 1,5 миллиона долларов.

София окончила факультет иностранных языков МГУ и работает гендиректором в торговом комплексе "Петровский пассаж", который принадлежит ее отцу.

Миллиардер Михаил Гуцериев занимает должность председателя совета директоров группы "Сафмар", в состав которой входят ПАО "РуссНефть", ОАО "Русский уголь", радиовещательный холдинг Krutoy Media, и другие компании.

С 2002 года Гуцериев ежегодно попадает в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В рейтинге за 2022 год он находится на 69-й строчке с состоянием 1,3 миллиарда долларов. С прошлого года его состояние уменьшилось на миллиард долларов.

Но какой бы роскошной не была свадьба его дочери, она уступала по размаху свадьбе его сына Саида. На нее, по слухам, был потрачен миллиард долларов. А на торжестве выступали Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.