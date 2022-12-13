Дочка російського олігарха Гуцерієва розлучилася через рік після розкішного весілля за мільйони доларів

За рік заміжнього життя в пресу так і не просочилася інформація про таємничого чоловіка Софії Гуцерієвої.

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Дочка мільярдера Михайла Гуцерієва, 31-річна Софія, розлучилася за рік після того, як зіграла розкішне весілля. На свято, її батько, російський мільярдер Михайло Гуцерієв, з чуток витратив мільйони доларів. Про це повідомляє StarHit.

Чоловіком Софії Гуцерієвої рік тому став Інгор Патієв, загадковий молодик, про якого невідомо практично нічого. Не було навіть відомо, де наречена та наречений познайомилися. Відомо, що Софія та Інгор — ровесники, обоє народилися 1991 року. Організатори весілля також повідомляли, що саме він вигадав концепцію весілля та просив влаштувати розкішну урочистість.

Проте знімати весілля гостям не рекомендувалося. У мережі було лише кілька фото.

[ + – ] Софія Гуцерієва була у сукні за 1,5 мільйона доларів від Elie Saab Фото: Соцмережi

Весілля доньки олігарха Гуцерієва стало справжньою сенсацією 2021 року. Тому, що щасливий батько, з чуток, витратив на неї нечувані гроші. Для прикраси весільного залу привезли кілька фур живих квітів, які спеціально доставили до Москви з різних країн світу. Декоруванням займалися триста флористів.

[ + – ] Квітами зал прикрашали 300 флористів Фото: Соцмережi

На урочистість запросили понад 350 осіб, для яких виступали Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Валерія, Зіверт, Стас Михайлов та Григорій Лепс. А весільний торт було зроблено у вигляді замку.

[ + – ] Весільний торт був у вигляді замку Фото: Соцмережi

Софія була в розкішній сукні Elie Saab з чотириметровим шлейфом, прикрашеним коштовним камінням. Сукню дизайнер створив у єдиному екземплярі.

[ + – ] Весілля дочки Михайла Гуцерієва вражало розмахом Фото: Соцмережi

Його приблизна вартість – близько 1,5 мільйонів доларів.

Софія закінчила факультет іноземних мов МДУ та працює гендиректором у торговому комплексі "Петровський пасаж", який належить її батькові.

Мільярдер Михайло Гуцерієв обіймає посаду голови ради директорів групи "Сафмар", до складу якої входять ПАТ "РусНафта", ВАТ "Російське вугілля", радіомовний холдинг Krutoy Media та інші компанії.

З 2002 року Гуцерієв щорічно потрапляє до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією журналу Forbes. У рейтингу за 2022 рік він знаходиться на 69-му рядку зі статком 1,3 мільярда доларів. З минулого року його статки зменшилися на мільярд доларів.

Але яким би розкішним не було весілля його дочки, вона поступалася за розмахом весіллі його сина Саїда. На ньому, за чутками, було витрачено мільярд доларів. А на урочистості виступали Дженніфер Лопес та Енріке Іглесіас.