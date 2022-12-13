Княгиня Монако Шарлен показала идеальный образ для новогодних праздников

Княгиня без мужа пришла на традиционный Рождественский бал

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Шарлен, княгиня Монако, все чаще появляется на публике в компании мужа, князя Альбера, и без него. И надо отметить, что когда княгиня выходит в свет в одиночестве, она выглядит более счастливой. Так, на днях она посетила традиционный Рождественский бал, сообщают в пресс-службе дворца.

Гала-вечер устроили в шикарном отеле "Эрмитаж". Темой стала "Италия Шик". И княгиня соответствовала теме вечера, выбрав шикарное темно-синее платье, расшитое пайетками.

[ + – ] Княгиня Шарлен без мужа посетила Рождественский бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Уже традиционно Шарлен не надела почти никаких драгоценностей, кроме маленьких бриллиантовых сережек.

Также на гала-вечере прошел аукцион от Sotheby’s, целью которого был сбор денег для Фонда княгини Шарлен, который помогает воспитанию детей, благодаря спорту. Ведь сама Шарлен, как известно, до замужества с Альбером, была известной спортсменкой и занималась плаваньем.

[ + – ] Княгиня Шарлен без мужа посетила Рождественский бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco [ + – ] Княгиня Шарлен без мужа посетила Рождественский бал Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Обычно на гала-вечер Шарлен приходила с супругом, но в этот раз появилась в одиночестве. Что снова спровоцировало слухи о разладе между супругами, которые во дворце отрицают.

Однако недавно супруги вместе выходили в свет, посетив World Rugby Awards 2022. Для мероприятия Шарлен повторила давний образ, который сделала популярным Шэрон Стоун: простую белую рубашку она дополнила нарядной юбкой.

Журналисты таблоидов писали, что Шарлен заключила контракт, по которому она получает 12 миллионов евро в год за то, что сопровождает своего супруга на официальных мероприятиях и не подает на развод.

Эту информацию официальные представители князя опровергли, а сам он заявил, что подобные новости очень расстраивают членов его семьи.

Но журналисты продолжают искать признаки того, что развод князя Монако не за горами.